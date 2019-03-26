Sağlık iletişiminde kültür vurgusu: Dikkate almazsak çok büyük çatışma yaşanır

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Seminerde konuşan Aydın, programı düzenleyenlere teşekkür etti. Seminer konusunu güzel ve çekici bulduğunu aktaran Aydın, "Sağlık bilimleri alanında çalışınca tüm profesyonellerin geliştirmeleri gereken birçok özellikleri var." ifadelerini kullandı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Mine Bekar ise "Eğer kendi kültürümüzü ve değerlerimizi hasta üzerinden empoze edersek ya da hastada kültürel bir körlük gibi davranışa girersek, onun kültürünü dikkate almazsak o zaman çok büyük bir çatışma yaşanır." değerlendirmesinde bulundu.

Seminerin sonunda Aydın tarafından Bekar'a teşekkür belgesi verildi.