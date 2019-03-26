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Sağlık iletişiminde kültür vurgusu: Dikkate almazsak çok büyük çatışma yaşanır
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Seminer Günleri kapsamında "Sağlık Yaklaşımında Kültürel Tevazu" semineri düzenlendi.
Sağlık iletişiminde kültür vurgusu: Dikkate almazsak çok büyük çatışma yaşanır
26 Mart 2019 - AA
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CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Seminerde konuşan Aydın, programı düzenleyenlere teşekkür etti. Seminer konusunu güzel ve çekici bulduğunu aktaran Aydın, "Sağlık bilimleri alanında çalışınca tüm profesyonellerin geliştirmeleri gereken birçok özellikleri var." ifadelerini kullandı. 

Seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Mine Bekar ise "Eğer kendi kültürümüzü ve değerlerimizi hasta üzerinden empoze edersek ya da hastada kültürel bir körlük gibi davranışa girersek, onun kültürünü dikkate almazsak o zaman çok büyük bir çatışma yaşanır." değerlendirmesinde bulundu.

Seminerin sonunda Aydın tarafından Bekar'a teşekkür belgesi verildi. 

Anahtar Kelimeler:

saglik iletisiminde kultur vurgusu dikkate almazsak cok buyuk catisma yasanir

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People
7
1) yapay (zeka)
26.03.2019 15:57:08
Günümüzde insanın insanla konuşması, iletişimi o kadar hassas ve kritik bir noktaya geldi ki, nerdeyse her kelime potansiyel bir sıkıntı haline geldi. Ona dikkat, buna dikkat derken mesleği yapamaz hale gelicez. Duygulardan arınmış bir robota dönmemiz lazım. Dönmezsek , yapay zeka ve robotlar kapıda, geliyorlar. Böylece sen sağ ben salim, yorgan gitti kavga bitti.
Gidişat kesinlikle bu yönde, armutun sapı, üzümün çöpü, hangisi en iyi, şunu pataklıyalım, bunu öldürelim derken işi tadı çoktaaan kaçtı zaten...
People
9
2) bozeren (nş uz dr)
26.03.2019 15:34:51
yaşanıyor zaten. hem de ciddi boyutlarda!
People
6
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
26.03.2019 13:23:32
21.yüzyılda artık gizli saklı bir şey yok.
Çoğu hasta ve yakını doktor seçerken kendi kültürel yapılarına uyumlu olmasını da göz önüne alıyor, bunu aleni olarak da dile getiriyorlar.
Hasta ve yakınlarına değil kendi kültürünüzü ve değerlerinizi , ispatlanmış tıbbi bilgileri aktarmaya çalıştığınızda bile negatif tepkiler alabiliyorsunuz. Bu nedenle, aklı başında hiç bir meslektaşımın iyice tanımadığı hasta ve yakınlarıyla derin kültürel mevzulara girmeyeceğini düşünüyorum.
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