Sağlık iletişiminde yaşanan sorunlara “eğitim hemşireliği” çözümü

Sağlık çalışanları özellikle de hemşireler, mesleklerinin gereği olarak sosyo-kültürel özellikleri birbirinden farklı hasta ve hasta yakınları ile sürekli iletişim kurmakta ancak bazı durumlarda bu iletişim süreci çeşitli nedenlerle doğru işlememekte insanlar birbirleriyle çatışmakta ve ortaya istenmeyen durumlar çıkıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı günümüzde şiddetin nedenleri arasında yer alan sağlık çalışanı ile hasta veya hasta yakını iletişimi önemli yer tutuyor.

Kendisiyle ya da yakınıyla ilgilenmediğini düşünen hasta ve hasta yakını şiddete başvurarak çözüm bulmaya çalışmakta, yaşanan şiddet sağlık çalışanı kadar hasta ve hasta yakınlarını, hastaneleri ve hastanenin üst yöneticilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Sağlık hizmet sektöründe çalışanların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve tıp eğitimi sırasında sağlık iletişimi, çatışma ve öfke yönetimi, hasta ve hasta yakınlarıyla nasıl iletişim kurulur, kötü haber hastaya nasıl verilir, saldırgan hastalarla nasıl iletişim kurulur gibi konularda eğitim almaları önem arz ediyor. Bu iletişimin kilit noktasında bulunan en önemli sağlık çalışanları ise hemşireler.

Hemşirelikte yeni dönem…

“Eğitim Hemşireliği”, oryantasyon süreç ve eğitiminden, İSG eğitimlerinin koordinasyonuna; önemli gün ve haftaları kurum içi etkinliklerle organize etmekten, koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olmaya; mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop vb. etkinliklere katılmanın yanında, eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri de izleyerek hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık vb. hazırlamaya kadar oldukça geniş bir yelpazede ve sorumlulukta geniş bir alanı kapsıyor.

Kapsamlı Eğitim İçeriği

“Eğitim Hemşireliği” icra eden sağlık çalışanları daha donanımlı hale getirilmesi için Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Yöntemi ile katılımcıların, yetişkin eğitimciliği ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini daha etkili yürütebilir hale gelmesini sağlama amacını gerçekleştirmeye yönelik “Eğitim Hemşireliği Eğitimi Sertifika Programı” düzenliyor. 120 saatlik kapsamlı bir eğitim içeriği ile sertifika programını organize eden Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun.

