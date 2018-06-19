SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık iletişiminde yaşanan sorunlara “eğitim hemşireliği” çözümü
“Eğitim Hemşireliği Eğitimi Sertifika Programı” son zamanlarda hastanelerde yaşanan birçok iletişim problemine çözüm getirecek. “Eğitim Hemşireliği” ile hem hemşireler hem de diğer yardımcı personel daha kaliteli hizmet üretmesi bekleniyor.
Sağlık iletişiminde yaşanan sorunlara “eğitim hemşireliği” çözümü
19 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık çalışanları özellikle de hemşireler, mesleklerinin gereği olarak sosyo-kültürel özellikleri birbirinden farklı hasta ve hasta yakınları ile sürekli iletişim kurmakta ancak bazı durumlarda bu iletişim süreci çeşitli nedenlerle doğru işlememekte insanlar birbirleriyle çatışmakta ve ortaya istenmeyen durumlar çıkıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığı günümüzde şiddetin nedenleri arasında yer alan sağlık çalışanı ile hasta veya hasta yakını iletişimi önemli yer tutuyor.
Kendisiyle ya da yakınıyla ilgilenmediğini düşünen hasta ve hasta yakını şiddete başvurarak çözüm bulmaya çalışmakta, yaşanan şiddet sağlık çalışanı kadar hasta ve hasta yakınlarını, hastaneleri ve hastanenin üst yöneticilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Sağlık hizmet sektöründe çalışanların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve tıp eğitimi sırasında sağlık iletişimi, çatışma ve öfke yönetimi, hasta ve hasta yakınlarıyla nasıl iletişim kurulur, kötü haber hastaya nasıl verilir, saldırgan hastalarla nasıl iletişim kurulur gibi konularda eğitim almaları önem arz ediyor. Bu iletişimin kilit noktasında bulunan en önemli sağlık çalışanları ise hemşireler. 
Hemşirelikte yeni dönem…
 “Eğitim Hemşireliği”, oryantasyon süreç ve eğitiminden, İSG eğitimlerinin koordinasyonuna; önemli gün ve haftaları kurum içi etkinliklerle organize etmekten, koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olmaya; mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop vb. etkinliklere katılmanın yanında, eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri de izleyerek hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık vb. hazırlamaya kadar oldukça geniş bir yelpazede ve sorumlulukta geniş bir alanı kapsıyor. 
Kapsamlı Eğitim İçeriği
“Eğitim Hemşireliği” icra eden sağlık çalışanları daha donanımlı hale getirilmesi için Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Yöntemi ile katılımcıların, yetişkin eğitimciliği ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini daha etkili yürütebilir hale gelmesini sağlama amacını gerçekleştirmeye yönelik “Eğitim Hemşireliği Eğitimi Sertifika Programı”  düzenliyor. 120 saatlik kapsamlı bir eğitim içeriği ile sertifika programını organize eden Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun. 
 

Anahtar Kelimeler:

egitim hemsireligi saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meslek hastaliklari erken teshis orhan kocambulans ucakkalp ve damar hastaliklariagri kesici jeremy hunttransseksuel dso dogustansitokin tedavisiizmir tabip odası doktora şiddet izmir es ve saglik mazereti personel bilgi sistemi sağlık bakanlığı hamilelikte iyot kadin hastaliklari prof. dr. aykan yucelsağlıkta şiddet Sakarya mehmet alporuc diyeti krista varadylikit kartuşlu sigara elektronik sigara tusad prof. dr. nazmi bilirsamsun doktora darp Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
22.05-21.06Ortopedi UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.