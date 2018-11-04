Sağlık-İş: Aynı işi yapanlar arasında ücret farkı giderilmeli

Sağlık-İş Genel Başkanı Hakan Toy, "Aynı işi yapıp kadroya geçen taşeron işçiler arasında ücret farklılıkları söz konusu. Bu durum huzursuzluğa ve iş barışının bozulmasına neden oluyor. Yetkililerden bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toy, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan 4/d kadrosuna geçenler arasında ücret farkları bulunduğunu belirtti.

Ankara'da bir hastanede çalışan iki farklı firmadaki iki temizlik görevlisi veya tıbbi sekreterin aldığı ücretler arasında fark olduğunu aktaran Toy, şunları kaydetti:

"Örneğin; A firmasında çalışana asgari ücret veriliyordu. B firmasında çalışana asgari ücretin yüzde 5 fazlasını veriliyorken, C firmasında aynı işi yapan çalışana asgari ücretin yüzde 20 fazlasını veriliyordu. Bu durum ne yazık ki taşerondan kadroya geçişte de aynen geçmiş durumda. Aynı işi yapıp kadroya geçen taşeron işçiler arasında ücret farklılıkları söz konusu. Bu durum huzursuzluğa ve iş barışının bozulmasına neden oluyor. Yetkililerden bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz."

Taşerondan kadroya geçirilen işçiler üzerinde baskı ve sıkıntıların bulunduğunu ileri süren Toy, "Bu çalışanların üzerlerindeki işten çıkarma baskısı hala kalkmış değil. İlk olarak bu baskının kaldırılması gerekir. Bu insanlara kurumun bir parçası gözüyle bakılması gerekiyor. Kurumlardaki bazı idarecilerin keyfi uygulamaları sonucu, yıllık izinlerini kullanamayan bu çalışanlar, kadroya geçtikten sonra yol ücretinden de mahrum kaldı. Bu sorunlara çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.