Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak"
Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında!
09 Ekim 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak." ifadelerini kullandı. 

Koca, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

"Barış için Barış Pınarı" başlıklı açıklamasında Koca, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızdaki terör tehdidini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.

Operasyon boyunca hekimlerimizle sağlık personelimizle UMKE ve 112 acil ekiplerimizle kara ve hava ambulanslarımızla bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız.

Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman neferleriyle."

Anahtar Kelimeler:

baris pinari harekati

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Barış Pınarı Harekatı Ege Üniversitesi Necdet Budak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Multipl Skleroz İLKO İLAÇ Hatice Öncel Kayseri Şehir Hastanesi Seyhan Karaçavuş Antibiyotik Önder Ergönül infeksiyon hastalıkları ruh sağlığı dünya sağlık örgütü. DSÖ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yusuf Özlülerden Kürşat Küçüker Zafer Aybek Sinan Çelen Ali Ersin Zümrütbaş FETÖ doktor Marsel Mesulam Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mustafa Öztürk Sami Maden Ömer Halisdemir Üniversitesi Göz Hastalıkları İç Hastalıkları Anezteziyoji ve Reanimasyon siber güvenlik sağlık sektörü sağlık çalışanı adli tıp SUT ankara eczacı odası Taner Ercanlı İl Sağlık Müdürlüğü doktor fikret hacıosman doktora şiddet SUT Sağlık Uygulama Tebliği Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik aile sağlığı merkezi Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Koç
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.