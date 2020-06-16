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Sağlık kahramanları için 500 kilogram kiraz topladılar
Bağcılar belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen 12. Kiraz hasadında pandemi sürecinde canla başla görev yapan kahraman sağlık çalışanları için dalından kiraz toplandı.Paketlenen 500 kilogram kiraz çevre hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Salgın nedeniyle hemşerilerimizi ağırlayamadığımız nostalji bahçelerinde hasadımızı bu kez sağlık kahramanları için yaptık dedi.
Sağlık kahramanları için 500 kilogram kiraz topladılar
16 Haziran 2020 13:42 - DHA
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Koronavirüs nedeniyle ilçe sakinlerine kapılarını kapatan Bağcılar Belediyesi Kiraz Bahçesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl 12.si düzenlenen Kiraz Hasadında Bağcılar Belediyesi personeli, pandemi sürecinde canla başla görev yapan kahraman sağlık çalışanları için dalından kiraz topladı. Ekipler, hummalı çalışması sonucunda topladıkları rengarenk kirazları sepetlere doldurdu. Paketlere doldurulan 500 kilogram kiraz, çevrede hizmet veren hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN NE YAPSAK AZDIR

Sağlık çalışanlarının takdire şayan bir sabırla görev yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ''Bağcılar Belediyesi olarak bu zor günlerde fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Salgın nedeniyle hemşerilerimizi ağırlayamadığımız nostalji bahçelerinde hasadımızı bu kez sağlık kahramanları için yaptık. Topladığımız kirazları kendilerine ikram ediyoruz. Afiyet olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun'' dedi.

BU SENE HASADIMIZ DAHA ANLAMLI

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Personeli Hasan Bozkurt, Tam hasat zamanı kirazlarımızı topluyoruz. Kovid 19 hastalığı nedeniyle bu sene açılışı yapamadık. Sağlık çalışanları için topluyoruz. Bu sene hasadımız çok güzel oldu. Bahçemizde 85 civarında ağacımız var. Bizim de Bağcılar Belediyesi olarak bir katkımız olsun istedik ifadelerini kullandı. 

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