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Sağlık Komisyonu'nda 4 madde tekliften çıkarıldı! İşte o maddeler!
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.
Sağlık Komisyonu'nda 4 madde tekliften çıkarıldı! İşte o maddeler!
07 Kasım 2018 -
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Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin önergeleriyle 4 madde, metinden çıkarıldı.

Metinden çıkarılan maddeler şu düzenlemeleri içeriyordu:

"Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışı yapanlar ile yasal tedarik zinciri dışında beşeri tıbbi müstahzarların satış, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar veya aracılık edenler hakkında 20 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Eczanelerle eczane ticarethaneleri dışında veya reçetesiz ilaç satışı yapılması ve eczanelerle ecza depolarından başka yerlere ilaç satış yapılması halinde her bir kutu için 2'şer bin lira, ilaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerinin izinsiz ithali, bunların izinli laboratuvarlar dışında üretilmesi ve bakanlıkça istenilen fiyat tadilinin yapılmaması halinde 30'ar bin lira, diğer hükümlere muhalefet edenlere fiilin mahiyeti ve sonuçları da dikkate alınarak 2 bin liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununda yer alan yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılacak."

Komisyonda, maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

tbmm kanun tasarisi saglik komisyonu

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