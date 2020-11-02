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Saglık memuru, nöbete gitmek için hazırlanırken depreme yakalandı
İzmir'de görevli sağlık memuru Doğan Sert (44), nöbete gitmeden önce hazırlanmak için Barış Sitesi'ndeki eve gitti. Bu sırada depreme yakalanan Sert'e hala ulaşılamazken, ailesi ölü ya da sağ olarak Doğan Sert'e ulaşmak istediklerini belirtti.
Saglık memuru, nöbete gitmek için hazırlanırken depreme yakalandı
02 Kasım 2020 13:18 - İHA
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İzmir'de görevli sağlık memuru Doğan Sert, hemşire eşi ve iki çocuğu ile dışarıya çıktı ancak daha sonra eşi ve çocuklarını bırakarak nöbete hazırlık yapmak için Barış Sitesi D Blok 1. kattaki evine gitti. Evinde kıyafetlerini hazırlayıp nöbete gitmeyi planlayan Sert, bu sırada depreme yakalandı.

"Bir umut bekliyoruz"

Yeğeninden haber alamadıklarını belirten Sert'in amcası Kadir Sert, "Yeğenim sağlık memuru. Deprem günü nöbete öncesi evine uğramış. Evinde hazırlık yaparken depreme yakalanmış. Bir daha da o enkazdan çıkmadı. Kendisine ulaşamadık. Arama kurtarma ekibi çok yoğun çalıştı ama yatak odası ve banyo kısmına girmek üzereyken binada hareketlilik olduğu düşüncesiyle çalışmaya ara verildi. Yeğenim Barış Sitesi D Blok 1. katta oturuyordu. Şu anda o bölümde bir çalışma yok. Biz zamanla yarışıyoruz. Çevrede güzel haberler görüyoruz. Biz de bir umut bekliyoruz. Acımız büyük. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Yeğenim sağlık personeli. Sağlık Bakanımızdan yardım bekliyoruz. Devletimize güveniyoruz. Ölü ya da sağ oradan çıkarılacağına inanıyoruz" dedi.

"Eve girdi, bir daha çıkamadı"

Yeğeni ile en son kandil nedeniyle konuştuklarını söyleyen amca Sert, "Yeğenimin eşi de bir hemşire. Deprem günü eşi ve çocukları ile dışarı çıkmış. Sonra onları dışarda bırakıp nöbete hazırlanmak için eve dönmüş. Bize bir kamera kaydı gösterdiler. Eve girip bir daha çıkmadığı görüntülerde görünüyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

izmir deprem dogan sert

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