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Sağlık merkezinde görevlilere saldıran psikatri hastasına biber gazı ile müdahale edildi
KÜTAHYA’da psikiyatri hastası Hasan T. (24), muayene için gittiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde elindeki bıçakla güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polisin, elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Sağlık merkezinde görevlilere saldıran psikatri hastasına biber gazı ile müdahale edildi
24 Eylül 2019 - DHA
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Kütahya’da çalıştığı ilaç dağıtım şirketinden bir süre önce çıkarıldığı ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hasan T., muayene olmak için gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde cebinden çıkardığı bıçakla güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis edildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis ekiplerinin elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen saldırgan, ambulansla Vefa Psikiyatri Hastanesi’ne götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, hastalar ve sağlık çalışanları büyük korku yaşadı.

Anahtar Kelimeler:

toplum ruh sagligi merkezi

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People
11
1) dr (dr)
24.09.2019 16:09:24
Münferit bir olay diye geçiştirilir. Şizofreni tedavisi görüyor ya, normaldir, güncel yorumla sıkıntı yok, nasılsa cezai ehliyeti bulunmuyor.
Kardeşim, bi X-ray cihazı koy be... İlgili ilgisiz her yerde var.
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