Sağlık merkezinde meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. H.Ç. ile Dr. A.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Ç. meslektaşı Dr. D.'nin üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Ç. olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tartışmanın sebebi 'tutanak' iddiası

Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırgan doktor, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı pompalı tüfek ise sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

Aynı sağlık ocağında uzun süredir birlikte çalışan iki doktor arasındaki tartışmanın 'tutanak' yüzünden yaşandığı ileri sürüldü. Öldürülen sağlık merkezi sorumlusu Dr. A.D'nin meslektaşı Dr. H.Ç. hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, zanlının da buna öfkelenerek tartıştığı D.'nin üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.