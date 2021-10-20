Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık merkezinde meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Mersin'de bir doktor, aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşına pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sağlık merkezinde meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
20 Ekim 2021 11:00 - İHA Hüseyin Kar - Koray Ünlü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. H.Ç. ile Dr. A.D. arasında  tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Ç. meslektaşı Dr. D.'nin üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Ç. olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

 

 

Ağır yaralanan D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tartışmanın sebebi 'tutanak' iddiası

Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırgan doktor, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı pompalı tüfek ise sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

Aynı sağlık ocağında uzun süredir birlikte çalışan iki doktor arasındaki tartışmanın 'tutanak' yüzünden yaşandığı ileri sürüldü. Öldürülen sağlık merkezi sorumlusu Dr. A.D'nin meslektaşı Dr. H.Ç. hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, zanlının da buna öfkelenerek tartıştığı D.'nin üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

mersin doktor meslektas saglik merkezi mersin universitesi tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) necati yıldırım (dr)
20.10.2021 16:56:36
Bu haberi facebookta görünce hemen bir şoklandım, teyit etmek için bu siteye girdim ve maalesef doğru olduğunu çok derin bir hayret ve üzüntüyle öğrenmiş oldum. gördüğüm kadarıyla toplumun geneline yayılmış olan öfke, şiddet eğilimi, saygısızlık ve tahammülsüzlük maalesef sağlık gibi kutsal bir alanda çalışan biz hekimlere bile sirayet etmiş. GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ, ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUMDAYIZ....RABBİM HEPİMİZE HER ŞEYİN EN HAYIRLISINI NASİP ETSİN...
People
9
2) HAKAN (OP.DR.)
20.10.2021 14:58:02
ÜLKENİN BAŞINDAKİ ZAT NE Kİ DOKTORUDA YANSIMASI, BUNLAR NEYİN KAFASINI YAŞIYOR YA VURMAK NE AFRİKA KABİLESİNDEMİ YAŞIYORSUNUZ.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.