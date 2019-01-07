Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri Almanya'da burslu eğitim kazandı

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul İstinye Üniversitesinde gerçekleştirilen mülakatları kazanan Yaşlı Bakım Programı öğrencileri Esra Güven, Nuh Aşık ve Satı Güneş, Almanya’da burslu eğitim aldıktan sonra iş hayatlarına Almanya'da başlama fırsatı yakaladı.

Öte yandan, Ankara Üniversitesi tarafından ve TÜBİTAK destekli olarak 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve sadece 20 kişinin katılacağı "Yara Bakımı Eğitimi"ne de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programından 4 öğrencinin katılmaya hak kazandığı bildirildi.