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Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan bin 796 internet sitesi kapatıldı
Sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik 2019’un ilk 3 ayında bin 796 internet sitesi kapatıldı
Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan bin 796 internet sitesi kapatıldı
16 Nisan 2019 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık beyanı mevzuatına aykırı satış yapan sitelere yönelik açıklama yaptı.

Koca, internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik 2019 yılının ilk 3 ayında bin 796 internet sitesinin kapatıldığını, ilgililere 1 milyon 850 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ocak ayından bu yana ise ilaç sayışı yapan 557 internet sitesi kapatıldı.

Koca, "2019 yılı ilk 3 ayında 146 kozmetik ürün denetlendi, 2 güvensiz, 51 uygunsuz ürün tespit edildi." dedi.

Ocak, şubat ve mart aylarında bin 81 tıbbi cihazın denetiminin yapıldığını dile getiren Koca, "İçlerinden 1 ürün güvensiz, 18 ürün ise teknik düzenlemeye aykırı bulundu." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

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