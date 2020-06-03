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Sağlık müdürlerinin sözleşme süreleri 2 ay uzatıldı
Sağlık Bakanlığı sözleşme süreleri 14 Haziranda bitecek olan il sağlık müdürlerinin sözleşme sürelerini 2 ay uzattı
Sağlık müdürlerinin sözleşme süreleri 2 ay uzatıldı
03 Haziran 2020 14:04 -
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MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda il sağlık müdürlerinin görevlerinin uzatıldığı belirtildi.


COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin ve tecrübeli personel eliyle yürütülebilmesi amacılaya yapılan düzenlemeye göre 14 Haziranda sözleşme süreleri dolacak olan sağlık müdürlerinin sözleşme sürelerinin 2 ay süreyle uzatıldığı kaydedildi. Yeni düzenlemeye göre il sağlık müdürlerinin sözleşme süreleri 14 Ağustosta dolacak.

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