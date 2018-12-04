SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nde kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek 6 yıl boyunca harcırah alıp, yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 mutemet tutuklandı.
Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
04 Aralık 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ERZURUM-İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

,Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K.'nin, kurumdan göreve giden personele ödeme yapılması için bankalara gönderdiği çok sayıda dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturmasını derinleştiren ekipler, 3 mutemedin kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek kurumdan yaklaşık 4 milyon liralık harcırah aldıklarını belirlendi.

Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K. bugün çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Muhasebe biriminde çalışan birtakım kişilerce haksız edinim yaptıkları iddiası ile 30 Ekim 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapıldığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Müdürlüğümüze yapılan başvuru üzerine Kurumumuzca anında inceleme başlatılmış; iddiaların ciddi olabileceği değerlendirilerek 13 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüzün talebi ve Valilik makamının onayı ile konu hakkında araştırma ve inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişin yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde muhasebe biriminde çalışan yetkili kişilerin ilgili bankaya elektronik posta yoluyla ilettikleri ve sadece kendilerine tanımlanmış şifre ile işlem yapabildikleri maaş listelerinde bazı şüpheli bulgulara ulaşılmıştır. İddiaların detaylı ve teknik açıdan incelenmesi ve suç unsuru taşıyıp taşımadığının araştırılması için 30 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından kolluk kuvvetleri ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."

Anahtar Kelimeler:

erzurum yolsuzluk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
biyomuhendislik kanser hucreleri dnamalpraktis tazminat davası Çetin ArıkSağlık Bakanlığı Afrinantalya yüz tarama mesai takibibursa gevher nesibe mesleki ve teknik anadolu lisesi etik tartismakadın doğum rahim nakliabd hastane ölümleriSağlıkta şiddet tütün kullanımı ilaç kurumuerzurum yolsuzluk
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/12-09/122. Diyabet Teknolojileri SempozyumuENDOKRİNO...ANKA
06/12-09/128.Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
06/12-09/12İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.