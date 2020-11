Sağlık Müdürü Dr. Caner Çelik ve eşinden örnek davranış

Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Sağlık Müdürü Dr. Caner Çelik, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli eşi Gökçen Tuğçe Yıldız Çelik ile gönüllü olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) katılarak İzmir depreminde görev aldı.

UMKE ekipleri ile bölgede kurtarma çalışmalarına katılan Dr. Çelik, enkazda kalan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğunun 23 saatin ardından kurtulmasında görevli ekibin içinde yer aldı.

Gökçen Tuğçe Yıldız Çelik ise 14 yaşındaki İdil Şirin'i 58 saat sonra enkaz altından çıkaran ekipte görev aldı.

İlçe Sağlık Müdürü Caner Çelik, AA muhabirine, depremi duydukları an eşiyle birlikte gönüllü olarak isimlerini UMKE'ye yazdırdıklarını ifade ederek, "Kastamonu UMKE ile deprem alanına geldik ve çalışmalarımıza başladık. Eşim ile birlikte bir hayat daha kurtarmak için buradayız. Umudumuzu hiçbir an yitirmiyoruz. Her bir depremzedemizin yeniden hayata bağlandığını görmek bizi de ayrıca hayata bağlıyor ve ne kadar doğru bir karar verip buraya geldiğimizi anlıyoruz." dedi.