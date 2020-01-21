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Sağlık Müdürü duyurdu: Halkımızın kalbine girmeyi başaran O hekim ilimize geri döndü!
Karaman Sağlık Müdürü Endokrinoloji uzmanı Dr. Sülbiye Karaburgu'nun ile geri dödüğünü açıkladı
Sağlık Müdürü duyurdu: Halkımızın kalbine girmeyi başaran O hekim ilimize geri döndü!
21 Ocak 2020 -
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KARAMAN-Konu ile ilgili Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun yaptığı açıklamasında; “Çalıştığı dönemde Karaman halkının kalbine girmeyi başaran, fakat ilimizden ayrılmak zorunda kalan Endokrinoloji Uzm. Dr. Sülbiye Karaburgu, girişimlerimiz neticesinde tekraren Karaman halkımıza hizmet etme yolunda ‘’Bende varım’’ diyerek kadromuza dahil olmuştur. Karaman halkımıza hayırlı olması temennisiyle Sülbiye hanıma hoşgeldiniz diyor başarılar diliyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

karaman dr sulbiye karaburgu dr adnan kursun

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