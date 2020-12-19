Sağlık müdürü ve başhekim koronavirüse yakalandı

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Hambolat ve Bayrakçıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Değerli hocalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.