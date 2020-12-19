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Sağlık müdürü ve başhekim koronavirüse yakalandı
Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat ve Başhekim Bayrakçıoğlu, Kovid-19'a yakalandı
Sağlık müdürü ve başhekim koronavirüse yakalandı
19 Aralık 2020 13:23 -
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Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Hambolat ve Bayrakçıoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Değerli hocalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

hatay mustafa hambolat saglik muduru hatay devlet hastanesi bashekimi

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