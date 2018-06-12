Sağlık Müdüründen personel çocuklarına duygusal mektup: Hakkını helal et!

Bolu İl Sağlık Müdürü Demirkol mesaiye kalan ve ailesine yeterli vakti ayıramadığını düşündüğü sağlık personellerinin çocuklarına bir teşekkür mektubu yazdı.

Demirkol, yazdığı mektupta sağlık personelinin kutsal bir görev yaptığını ancak ailesi ile geçirmesi gereken vakti hastanede geçirmek zorunda kaldığı için çocuklardan helallik istedi. Demirkol teşekkürlerini ilettiği mektubunda çocuklara ebeveynleri gibi kutsal meslek yapmaları temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürünün mektubu şu şekilde: