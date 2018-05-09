Sağlık müdürüne algı operasyon mu yapıldı?

İki Müdürün, Kamu görevi esnasında Bakanlık resmi aracı ile havalimanından geçiş yapması sırasında, görev ve kimlikleri ibraz edilmesine rağmen ‘keyfi’ olarak ve ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ ihlal edilip görev ve yetkiler kötüye kullanılarak yapılan üst arama uygulamasına takılan, tahrik edilen, gizli ve izinsiz görüntüleri çekilerek basına servis edilen, şehrin diğer mülki ve idari amirlerine yapılmayan uygulamadaki olayın perde arkasında iki müdürün de Şırnak Hasar Tespit Komisyonu’nda yer alması, bu komisyon sayesinde terör zanlılarına devlet ödeneğinin kesilmesi, terör zararlarının yüksek meblağlarla gösterilmesinin önüne geçilmesi ve bu işten rant çıkar sağlayanların, rüşvet çarkının kesintiye uğraması ile birilerinin tekerine sokulan çomak sonrası böyle bir olayın senaryo edildiği ve algı operasyonunun başlatıldığı iddia ediliyor.

Komisyonda imza yetkisi bulunan ve birkaç ay önce Şırnak’a tayin edilen İl Sağlık Müdürü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürüne düzenlenen bu kurgu operasyon ile yıpratılarak linç edilip görevden alınması ve dolayısıyla Hasar Tespit Komisyonu’ndaki görevlerinden de ihraç edilmesi amaçlandığı düşünülüyor. Lakin bu kurgu ve algı operasyonu, senaryoyu düzenleyenlerin ellerinde patladı, olayı bizzat takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerekeni yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Bu iddiaları ve konuyu köşesine taşıyan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç bakın neler diyor;

Şırnak’ta ürkütücü iddialar

Nedim Uzun…

Şırnak İl Sağlık Müdürü…

Geçtiğimiz mart, Cizre Şerafettin Elçi Havaalanı VIP girişinde polisle yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

O zaman Doğan Grubu yönetimindeki Hürriyet gazetesi, Kanal D ve CNN Türk, ‘Bakın AKP’nin sağlık müdürü polisi nasıl tehdit etti?’ kıvamında, ballandıra ballandıra konunun üzerinde tepindi…

Hadisenin içyüzünü araştırdık.

Gösterilenden bambaşka bir tablo çıktı karşımıza…

***

En baştan anlatayım ki, mevzu iyi anlaşılsın…

Nedim Uzun, Hacettepe’den birincilikle mezun, başarılı bir doktor.

Trabzon, Çaykaralı…

İyi derecede yabancı dili var.

Yurt dışında birçok yardım faaliyetine katılmış.

Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi ‘acil tıp’ uzmanlarından biri…

Bu sebepledir ki, devlet tayinini geçen yıl İstanbul’dan terör bölgesi Şırnak’a yapmış.

Genç doktor göreve başladıktan birkaç ay sonra, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’ne terfi ettirilmiş.

İşte ne olduysa, bundan sonra olmuş.

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İl müdürlerinin doğal görevlerinden biri, komisyonlara katılmak malum…

Bunlardan biri de Hasar Tespit Komisyonu…

Şırnak gibi yerde neyin hasar tespiti olur?

Tabii ki terör…

Komisyonun başlıca görevi ise vatandaşın terör zararlarını tespit edip onaylamak ve yukarıya havale etmek.

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İddiaya göre, Nedim Uzun için dananın kuyruğunun koptuğu yer tam da burası…

Genç doktor, komisyonlara girdikçe tuhaf bir durumla karşılaşır.

Önlerine gelen dosyalarda, meblağlar olduğundan yüksek gösterilmektedir.

Örneğin; 400 metrekarelik bir bina, 800 metrekare olarak işlenmekte,

Bazı binaların maliyeti, olduğundan çok daha fazla raporlanarak, devlet ciddi zarara uğratılmaktadır.

Dahası da var…

Terörle mücadeleden yargılanan veya hüküm giyenler bu haktan yararlanamıyor malum…

Gel gör ki, bazı terör zanlılarına da devletten terör yardımı yapıldığı iddia edilmektedir.

***

Vurgunu fark eden tek kişi İl Sağlık Müdürü de değildir üstelik…

Şehre kendisi gibi yeni tayin edilen birkaç üye daha raporlara itiraz eder.

Sonra başlarına tuhaf şeyler gelmeye başlar.

İşte, en başta anlattığımız havaalanında tartışma konusu da bunlardan biridir.

Emniyet Müdürü’nün VIP’te karşılanması ve yolcu edilmesi talimatına rağmen; Nedim Uzun’un aracı, gizli bir elin devreye girmesiyle nizamiyede durdurulur.

Araçtan indirilerek, arama yapılmak istenir.

Yanında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz da vardır üstelik…

Nedim Uzun, “Devletin aracını ne diye arıyorsunuz?” diye tepki gösterdiğinde yine gizli bir el kayıttadır.

Cizre gibi bir yerde, hem de havaalanı VIP girişinde ve sıradan bir günde muhabir beklemediğine göre…

Bu görüntüyü kim çekip Hürriyet’in Ankara bürosundaki muhabire servis etmiştir?

***

O polisler, Nedim Uzun’dan “Görevimizi yapmamızı engelledi” diye şikâyetçi olduğu için, konu şimdi savcılıkta…

Tuhaflıklara bakılırsa, genç doktor belli ki birilerinin tekerine çomak sokmuş…

Kripto FETÖ’cüler, el altından PKK’ya destek veren hainler, eski Türkiye’nin vurguncu zihniyetinden henüz kurtulmuş değiliz.

O yüzden, elimize ulaşan bu iddiaları sizlerle paylaşmak istedim.

Şimdilik bu kadarını yazıp, vebalden kurtulayım…

Başta da yazdığım gibi, hepsi iddia…

Doğru mudur, değil midir…

Sonrasını hükûmetimizin ve devletimizin yetkili organlarına bırakayım.