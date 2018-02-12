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'Sağlık Müzesi' Tıp Bayramı'nda açılıyor...
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’ açılış için gün sayıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pınarbaşı Mahallesi’nde hazırlıklarına devam edilen müzede incelemelerde bulundu.
'Sağlık Müzesi' Tıp Bayramı'nda açılıyor...
12 Şubat 2018 - İHA
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ‘Sağlık Tarihi Müzesi’ açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pınarbaşı Mahallesi’nde hazırlıklarına devam edilen müzede incelemelerde bulundu. Bursa’nın müzecilik anlamında başarılı bir noktada olduğunu ifade eden Aktaş, “Bursa’nın yeni müzelerinden biri olan Sağlık Müzesi’nin açılışını 14 Mart veya o hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz. Bir ayımız var, son hazırlıklarımızı yapıyoruz. ‘Tıp Bayramı’nda Bursa’mızı bu güzel müzeyle buluşturacağız” dedi.

Bursa’nın kültürel birikimine de işaret eden Başkan Aktaş, “Kent Müzesi başta olmak üzere Bursa, müzeleriyle meşhur. Burada da çok büyük emek var. Binanın kamulaştırılıp restorasyonunun yapılmasının ardından, ihtisas gerektiren, sağlıkla alakalı bir konseptin ele alınmış olması çok değerli. Kendisi de hekim olan CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in de özel gayretleriyle Bursa sağlığı çok ciddi şekilde araştırılmış. 7 yıllık bir çalışmayla, Bursa Sağlık Tarihi kitabı da hazırlandı. Bugün de müzede devam eden çalışmaları inceleyelim, eksikleri tespit edelim diye geldik. Burada çok büyük bir gayret var” diyerek, müzeye emeği geçen ve bağışta bulunan gönüllülere teşekkür etti.

Başkan Aktaş, zamanla daha da geliştirilecek olan müzenin yaşayan bir mekân haline gelmesi için sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde taramalar ve bilgilendirmelerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de müzeye destek veren Büyükşehir Belediyesi ile sağlıkla ilgili çeşitli eşyaları ve eserleri müzeye veren hekim ve yakınlarına teşekkür etti. İrgil, “Bursa Sağlık Müzesi, Anadolu’da açılan ilk sağlık müzesi olacak” dedi.

Trakya’da Edirne’de de bir sağlık müzesi bulunduğunu ifade eden İrgil, “Aslında Türkiye’de ilk sağlık müzesi 1920’li yılların sonuna doğru Bursa Valiliği içerisinde bir odada Osman Şevki Uludağ tarafından açılmıştı. Maalesef o müze unutuldu, kayboldu. Burada onu tekrar canlandırmak ve onun hakkını teslim etmek istedik” dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik muzesi bursa

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