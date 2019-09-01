SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
"Sağlık okuryazarlığı okullarda ders olarak okutulmalı"
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal : - "Sağlık okuryazarlığının okullarda ders olarak verilmesi gerekir. Özellikle tıp fakülteleri, eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlarda çalışan kişiler ile bu kişilerin muhatap olduğu kitle, bu eğitimleri almalı" - "Sağlık okuryazarlığı düşük olan ülkelerde hastanelerde kalma süreleri uzuyor, bu da devlete bir maliyet getiriyor. Yanlış ilaç kullanımından dolayı ilaç maliyetleri artıyor ayrıca acil servisler yanlış kullanılıyor"
01 Eylül 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KAYSERİ (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, sağlık okuryazarlığının okullarda ders olarak verilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle tıp fakülteleri, eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlarında çalışan kişiler ile bu kişilerin muhatap olduğu kitle, bu eğitimleri almalı." dedi.

Sağlık okuryazarlığıyla ilgili seminer vermek için Kayseri'ye gelen Prof. Dr. Uysal, sağlık okuryazarlığının "bir hastanın ya da bireyin kendisine verilen sağlıkla ilgili bilgileri okuyup anlayabilmesi ve ona uygun davranış göstermesi" olduğunu söyledi.

Bu kavramın önemine dikkati çeken Uysal, "Sağlık okuryazarlığı ülkelerin hem sağlık düzeyleri hem de ekonomileri için çok önemli. Sağlık okuryazarlığı düşük olan ülkelerde hastanelerde kalma süreleri uzuyor, bu da devlete bir maliyet getiriyor. Yanlış ilaç kullanımından dolayı ilaç maliyetleri artıyor ayrıca acil servisler yanlış kullanılıyor. Sağlık okuryazarlığının gelişmesi öncelikle sağlık hizmetlerinin daha iyi verilmesini sağlıyor ve sağlık maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli." diye konuştu.

Prof. Dr. Uysal, Türkiye'de sağlık okuryazarlığının düşük olduğunu, 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığının bu oranın artırılması için ciddi çalışmalar yaptığını dile getirdi.

- "Bu eğitimler bir broşürle sınırlı kalmamalı"

Sağlık okuryazarlığının genel eğitim sistemiyle ilişkisine dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Hem sağlık çalışanlarının eğitilmesi hem de hastaların eğitimi için toplantılar, kongreler, çalıştaylar yapılıyor fakat sağlık okuryazarlığı istenilen düzeyde değil, daha da artılması gerekiyor. Sağlık okuryazarlığının okullarda ders olarak verilmesi gerekir. Özellikle tıp fakülteleri, eczacılık, hemşirelik gibi sağlıkla ilgili alanlarında çalışan kişiler ile bu kişilerin muhatap olduğu kitle, bu eğitimleri almalı. Bu eğitimler bir broşürle sınırlı kalmamalı. Sağlık okuryazarlığının artılması için medya da etkin kullanılmalı. Basın bu eğitimde rol almalı. Ne yazık ki medyada sağlık haberciliği sansasyonel şekilde yer alıyor. Medya reyting istiyor, en çok ilgi duyulan sağlık alanını da reyting için kullanıyor ancak sağlık ciddi bir iş. Uzmanı olmadığı konularda televizyona çıkan ve unvanı, akademik titri olan kişilerin bilmedikleri konuyla ilgili konuşmaması gerekiyor. Zaten ülkemizde sağlık okuryazarlığı düşük. Bir de bu şekilde programlar yapılması daha da durumu vahim hale getiriyor."

Sağlık haberlerinin medyada geniş yer bulduğunu ve ilgi çektiğini ifade eden Uysal, bunun sevindirici olduğunu ancak haberlerin sansasyonel şekilde işlendiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

saglik okuryazarligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meme protezi meme slikonu prof. dr. selahattin ozmen rof. dr. mustafa nuri yenerel kanser evde bakım prof. dr. kemal memisoglu istanbul il saglik muduru Antalya'da 112'ya yapılan asılsız çağrılar azaldı sağlık okuryazarlığı Manisa Şehir Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.