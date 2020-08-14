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Sağlık personeli, Covid-19 hastası yaşlı kadını kucağında taşıdı
Sağlık ekipleri koronavirüsü hafif geçiren 93 yaşındaki kadını hastaneden eve götürdü. Yürüyemeyen kadını yakınları koronavirüs hastası diye evine çıkarmayınca, sağlık görevlisi Uğur Hacıahmetoğlu dairesine kadar kucağında taşıdı
Sağlık personeli, Covid-19 hastası yaşlı kadını kucağında taşıdı
14 Ağustos 2020 08:50 - DHA
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Sağlık ekipleri koronavirüsü hafif geçiren 93 yaşındaki kadını hastaneden eve götürdü. Yürüyemeyen kadını yakınları koronalı diye evine çıkarmayınca, sağlık görevlisi Uğur Hacıahmetoğlu dairesine kadar kucağında taşıdı.

Rize Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde, COVID-19 tedavileri tamamlanan anne ve oğlu, önceki gün taburcu edildi. Ambulansla Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki karantinada tutulacağı evinin önüne getirilen pozitif ama asemptomatik olan ve yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki kadına, yakınları ve çevredekiler yardım etmeye çekindi.

TEREDDÜT BİLE ETMEDİ

Yaşanan çekince ve tereddüt üzerine acil tıp teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu, yaşlı kadını kucağında taşıyarak evine ulaştırdı.

Hastayı kucağında taşıyan sağlık görevlisi Uğur Hacıahmetoğlu, o anları anlattı: "10 yıldır görevdeyim. Yaşlı bir teyzemiz COVID-19 teşhisiyle hastanemizde yattı. Tedavileri tamamlanıp taburcu oldu. Hastamızı evine götürdük. Hastamızı evine götürülürken yardım istedik.

'YAPMAM GERKENİ YAPTIM'

Çevredekiler hastayı istemedi ve uzak bir yere götürülmesini isteyip yardım etmediler. Ben de kucağıma alıp hastayı evine kadar götürmek zorunda kaldım. Benim annem-babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hastanın evine gitmesi gerekiyordu. Biz de oğlu ile beraber evine ulaştırdık. Biz 24 saat görevimizin başındayız" dedi.

ÖVGÜ YAĞDI

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Hacıahmetoğlu'nun fotoğrafıyla birlikte, "Sağlık çalışanlarımız COVID-19 vakalarıyla her türlü fedakarlığı göstererek ilgileniyor. Kimi zaman yaklaşılmaya tereddüt edilen vakaları, ATT Uğur Hacıahmetoğlu'nun yaptığı gibi kucağında taşıyor. Sizden tek istekleri var salgınla mücadele için öngörülen kurallara uyun" notunu paylaştı. Rize Valisi Kemal Çeber de "Allah, Uğur gibi her kurumda fedakarca çalışan tüm kardeşlerimden razı olsun" paylaşımında bulundu.

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