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Sağlık personeli için Kovid-19 rehberi (VİDEO)
Sağlık personelinin Kovid-19 a karşı hangi önlemler alması gerektiği, Türkiye Klinikleri TV’de canlı yayında anlatıldı
Sağlık personeli için Kovid-19 rehberi (VİDEO)
19 Mart 2020 13:23 -
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Yeni Koronavirüsün salgınıyla ilgili gelinen süreçte en büyük görev sağlık personeline düşerken, aynı zamanda sağlık personeli en büyük risk grubunu oluşturuyor.

Türkiye Klinikleri TV’de yapılan ‘Sağlık Personeli için Kovid-19 rehberi’ konulu yayında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr.Zeynep Ceren Karakan, alınacak önlemleri açıkladı.

Programda şu konular konuşuldu:
Kendimi nasıl korurum?
Hangi işlemlerde hangi kişisel koruyucu donanımı kullanmalıyım?
Maruziyet riskimi nasıl azaltırım?
Sağlık çalışanlarını neler bekliyor?
Hangi maskeyi kaç saat kullanmalı?
Kovid-19 testi nasıl yapılıyor, örnek alırken nelere dikkat etmeli?

Bu soruların ve CANLI yayında hekimler tarafından sorulan soruların cevabını öğrenmek için izleyin:

 

 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 rehberi saglik personeli

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