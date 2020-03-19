Sağlık personeli için Kovid-19 rehberi (VİDEO)

Yeni Koronavirüsün salgınıyla ilgili gelinen süreçte en büyük görev sağlık personeline düşerken, aynı zamanda sağlık personeli en büyük risk grubunu oluşturuyor.

Türkiye Klinikleri TV’de yapılan ‘Sağlık Personeli için Kovid-19 rehberi’ konulu yayında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr.Zeynep Ceren Karakan, alınacak önlemleri açıkladı.

Programda şu konular konuşuldu:

Kendimi nasıl korurum?

Hangi işlemlerde hangi kişisel koruyucu donanımı kullanmalıyım?

Maruziyet riskimi nasıl azaltırım?

Sağlık çalışanlarını neler bekliyor?

Hangi maskeyi kaç saat kullanmalı?

Kovid-19 testi nasıl yapılıyor, örnek alırken nelere dikkat etmeli?

Bu soruların ve CANLI yayında hekimler tarafından sorulan soruların cevabını öğrenmek için izleyin: