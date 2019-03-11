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Sağlık personeli işitme engelli hastalar için işaret dili öğrendi
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, işitme engelli hastaların sağlık hizmetinden daha kolay faydalanmasını sağlamak amacıyla işaret dili öğrendi
11 Mart 2019 - AA
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Halk Eğitim Merkezince verilen 2,5 aylık kursları tamamlayan 24 personel, hastane binasındaki törende sertifikalarını aldı. Personel, hazırladıkları gösteriyi de işaret diliyle sundu.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin engelli vatandaşlarla iletişimi geliştirmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Nergiz, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti vermek için bu tür çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Hemşire Sema Güvener de işitme engellilere destek olmak amacıyla çalışmaya katıldıklarını ifade etti.

İşitme engellilerin sağlık hizmetinden daha kolay faydalanmasını sağlamak istediklerini anlatan Güvener, "Amacımız buraya gelip muayene olmak isteyen insanlara daha iyi hizmet sunabilmek. Onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi. 

Amasya Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmeni Tuba Nur Yıldız ise eğitimin çok verimli ve eğlenceli geçtiğini, bu güler yüzün hastaneye gelecek işitme engelli hastalara da yansıyacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

isaret dili amasya universitesi

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