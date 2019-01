Sağlık personeline hakaret ve saldırı: 'İvedilikle önlem alınmasını istiyoruz'

Hastane başhekimliği önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan şube başkanı Hamza Türkmen, sendikalarının üyesi olan sağlık çalışanına yönelik gerçekleştirilen olayı kınadıklarını söyledi.

Hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmak için büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına fiziki ve sözlü şiddet haberlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini savunan Türkmen, "Hastanelerde, özellikle de acil servislerde darp olaylarının son bulması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını istiyoruz. Bizler her platformda şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddete 'hayır' diyoruz." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.