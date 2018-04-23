Sağlık personeline KKKA hastalığı eğitimi

KIRKLARELİ (AA) -Hastane binasında gerçekleştirilen eğitimde enfeksiyon hastalıkları uzmanları Necla Çiçekler Tok ve Olguner Cağal ile enfeksiyon kontrol hemşiresi Fethiye Eygül tarafından personele KKKA hastalığı hakkında bilgiler verildi.
Tok, yaz aylarında görülen KKKA hastalığına karşı tüm personelin bilinçli olması gerektiğini söyledi.
KKKA haftalığının zaman zaman ölümle sonuçlandığını aktaran Tok, vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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