Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği için başvuruları değerlendirildi... İşte sonuçlar

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında 2019 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurasına ilişkin değerlendirme sonuçlarını açıkladı.
Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 04 – 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada kuranın 4 Mart tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda noter huzurunda çekileceği bildirildi.
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|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA