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Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği için başvuruları değerlendirildi... İşte sonuçlar
Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası değerlendirme sonuçları açıklandı
Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği için başvuruları değerlendirildi... İşte sonuçlar
01 Mart 2019 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında 2019 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurasına ilişkin değerlendirme sonuçlarını açıkladı. 

Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 04 – 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada kuranın 4 Mart tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda noter huzurunda çekileceği bildirildi. 

İlan metni için tıklayınız 

Değerlendirme sonuçları için tıklayınız 

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi saglik personeli es durumu tayin

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