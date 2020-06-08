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Sağlık personelinin işten ayrılmalarını durduran yazı yürülükten kaldırıldı!
Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.
Sağlık personelinin işten ayrılmalarını durduran yazı yürülükten kaldırıldı!
08 Haziran 2020 13:05 -
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Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Yazıda

COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları” konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, ilgi yazı ile ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecektir.

denildi.

27 Martta Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "54718026 sayılı COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları konulu Genelge" yayınlanmıştı.

Genelgede, "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi isten ayrilma saglik personeli

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