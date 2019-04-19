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Sağlık programları RTÜK denetiminde: Sağlık Masası kuruluyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumun beslenme alışkanlıklarına ve halk sağlığına olumsuz etki edebilecek televizyonlardaki sağlık programlarını mercek altına almak için "Sağlık Masası" kuracak.
Sağlık programları RTÜK denetiminde: Sağlık Masası kuruluyor
19 Nisan 2019 - AA
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK, toplum sağlığına verilen önem çerçevesinde özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların beslenme alışkanlıklarına olumsuz etki edebilecek yayınları mercek altına alacak.

Zaman zaman birbiriyle çelişen sağlık programlarını özel olarak ele alan RTÜK, programlardaki açıklamaların örtüşmediğini, bir hekimin "iyi" dediğine, diğerinin "kötü" dediğini belirledi.

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RTÜK, incelemeler ve şikayetler kapsamında sağlık programlarına çekidüzen vermek için Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Sağlık Bakanlığının desteği ile Sağlık Masası kuracak.

Üst Kurul ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının da katılımıyla RTÜK çatısı altında oluşturulacak Sağlık Masası, bu alana ilişkin programlardaki açıklamaları ve değerlendirmeleri tek tek irdeleyecek.

Sağlık Masası, sahte ilaç satanlara göz açtırmayacak

RTÜK, yeni çalışma ile sahte ilaç satan, bitkisel karışım olduğu iddiasıyla cinsel ürün pazarlayan televizyon kanallarına "dur" demek için de incelemeler yapacak.

Üst Kurul, obezite ve buna bağlı gelişen kronik hastalıkların önlenmesi için aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen ürünlerin reklamlarını bu kapsamda tekrar gündemine alacak.

 

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Sağlık Masası, çocukların korunması için çocuk programlarında tanıtımı engellenen ürünleri gözden geçirerek, daha önce Sağlık Bakanlığınca hazırlanan kırmızı, turuncu ve yeşil kategorideki gıda ve içecek listesini gerek duyulması halinde yeniden düzenleyecek.

RTÜK, halen çocuk programlarında, kırmızı kategoride yer alan çikolata ve şekerler, gofretler, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler, yenilebilir buzlar gibi gıdaların reklamına müsaade etmiyor.

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Toplum sağlığı konusunda azami hassasiyet göstermeyi hedefleyen Sağlık Masası, sağlık beyanı ile ürün tanıtımı yapan yayın kuruluşlarına uygulanan müeyyidelerden taviz vermeyecek.

 "Toplum sağlığının zafiyete uğratıldığını görüyoruz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık programlarını mercek altına alacakları yeni çalışmanın, halk sağlığı için önemli bir fonksiyonu yerine getireceğini söyledi.

 

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Şahin, alanın uzmanlarının çalışacağı Sağlık Masası için Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile ciddi bir düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Benim RTÜK üyesi olduğum dönemde de gördüğüm, RTÜK'e sağlık programları ile ilgili ciddi şikayetler geliyor. Programlarda doktor olduğunu söyleyen kişiler var ama ne doktoru olduğunu bilmediğimiz hekimler yayın yapıyor. Bu programlardan ciddi şekilde halkımızın etkilendiğini, toplum sağlığının zafiyete uğratıldığını görüyoruz. Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanımız bu konu ile çok ilgili. Sağlık haberlerinin ve yayınlarının daha derli toplu, bilgilerin topluma iletildiğinde sağlığı bozmayacak şekilde yapılmasını umuyoruz."

Anahtar Kelimeler:

rtuk saglik masasi

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