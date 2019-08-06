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Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçakladı!
Gaziantep'te göz doktoru, otomobiline binerken bıçaklı saldırıya uğradı.
Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçakladı!
06 Ağustos 2019 -
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GAZİANTEP'te, ismi öğrenilemeyen kişi, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kandemir görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

 



Olay akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Kimliği kişi, sağlık raporu almak için hastaneye başvurdu. Göz doktoru Kutlay Kandemir bu kişiye sağlık raporu vermedi. Bu nedenle Kutlay ile tartışan bu kişi, hastaneden ayrıldı. Akşam mesai bitiminde hastane otoparkında beklemeye başlayan aynı kişi, Kutlay'ı evine gitmek üzere otomobiline bindiği sırada bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan doktoru görenlerin haber vermesiyle otoparka gelen doktorlar, mesai arkadaşına ilk müdahaleyi yaptı. Doktor Kandemir, daha sonra acil serviste tedaviye aldı.

Dr. Kandemir, "Kimseyle bir husumetim yok. Şüphelinin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini dile getiren Sarıfakı, şöyle devam etti:

"Çok çirkin bir olay yaşandı. Sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hemen ardından hocamız arkadaşlarımız tarafından alınarak hastanemizin acil servisine getirildi ve burada gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Bu vahim olayda beyaz kod verilmiş olup adli mercilere intikal etmiştir. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

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