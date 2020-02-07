Sağlık raporunda 'evlenemez' yazınca intihar etti

SAMSUN - Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü düğünün yapılacağı öğrenilen 22 yaşındaki Ü.Y. adlı genç kız, nikah kıyılmadan önce alınması gereken sağlık raporu için başvurduğu sağlık kuruluşundan hastalığından dolayı evlenemeyeceğini öğrendi.
Bunalıma giren genç kız tabancayla kendini sağ göğsünün altından vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ü.Y., Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS