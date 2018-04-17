Sağlık sektörü dijital dönüşümle güçlenecek

Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için hayati konuma sahip "dijital dönüşüm" birçok sektörün olduğu gibi sağlık sektörünün de ana gündem maddesi.

AA muhabiri sağlık sektöründe yaşanan dijital dönüşüm yolculuğunu sağlık sektörü paydaşlarına sordu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, sağlıkta yenilikçi yaklaşımları, hem toplumun sağlık düzeyinde iyileşme sağlanması, hem de sağlık sisteminde verimlilik ve mali sürdürülebilirlik açısından çok önemli gördüklerini belirtti.

- "Uzaktan hastalık yönetiminde sistemin etkinliğini artırmak mümkün"

Ezberci, "Sağlık sektörü, yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme ve uygulamada önemli bir atılım potansiyeline sahip. Bu yenilikçilik potansiyelini harekete geçirmede, dijitalleşmenin önemli katkıları olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Veri her sektör için önemlidir ancak sağlık sektöründe hayati öneme sahiptir." diyen Ezberci, şunları kaydetti:

"Mobil iletişim teknolojisi ve altyapısını kullanarak sağlık verisi toplama ve sağlık durumunu takip etme, uzaktan hastalık yönetimi ve erken uyarı sistemi alanlarında sistemin etkinliğini artırmak mümkün. Görüntülü telekonsültasyon ve tele ziyaret uygulamaları, taşınabilir veya giyilebilir cihazlardan tıbbi verilerin gönderimi, bireyin akıllı telefon uygulamalarıyla kendine testler uygulaması ve uzaktan kronik hastalık yönetimi hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşıyor."

- "Dijital dönüşümün yapı taşları sağlık sistemini derinden etkiliyor"

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin sağlık sektörü için önemli fırsatlar sunduğunu anlatan Ezberci, şöyle konuştu:

"Nesnelerin interneti, makineler arası iletişim, bulut bilişim, büyük veri, giyilebilir ve taşınabilir teknolojiler gibi dijital dönüşümün yapı taşları sağlık sistemini derinden etkiliyor. Sağlığa erişim, kalite ve artan harcama yükü gibi sorunlarla mücadele eden sağlık sektörü için dijitalleşme önemli fırsatlar sunuyor.

TÜSİAD olarak dijital dönüşümü ve sanayi 4.0 devrimini son yıllarda gündemimizin en üst sıralarında tutuyor, iş dünyası, kamu, sivil toplum ve genel olarak kamuoyunda farkındalığın yükselmesine araştırma raporları, etkinlikler ve projelerle katkı sunuyoruz. Sağlık sektörü kurumlarında teknolojik altyapı, insan kaynakları, hizmet sunumu gibi temel alanları kapsayan bütüncül dijital stratejilerin uygulanması verimlilik, inovasyon, hizmet kalitesi ve hizmet ihracatı gibi pek çok boyutta fayda getirecektir."

- "Çin, ABD ve İngiltere değişime ayak uydurmakta daha başarılı"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Tek Doz Dijital Genel Yayın Yönetmeni Dr. Sertaç Doğanay da, "Günümüzde EKG ölçümü yapan akıllı saatlerden, epilepsi nöbetlerini engelleyen kontakt lenslere kadar giyilebilir teknoloji alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Gelecekte kolumuza yapıştıracağımız bir bant sayesinde tüm vücut fonksiyonlarımız saniye saniye ölçülecek." bilgilerini verdi.

Her gün bilim ve teknoloji dünyasında meydana gelen gelişmelerin sağlık hizmet standartlarının giderek yükselmesine neden olduğunu anlatan Doğanay, "Bundan 10 yıl önce tedavi geliştiremediğimiz hastalıkları, günümüzde genetik testler kullanarak hastalık belirtileri ortaya çıkmadan engellemeye çalışıyoruz. Bu açıdan sürekli güncellenen standartlara tam manasıyla uyum sağlayabilmiş bir segment ya da sağlık sistemi var diyemem. Sağlık alanında gerçekleştirilen inovatif faaliyetlere öncülük eden Çin, ABD ve İngiltere gibi ülkeler değişime ayak uydurmakta daha başarılı.Türkiye’nin Dijital Hastane projesini başlatarak HIMSS ve EMRAM kriterlerini hayata geçirmek için attığı adım çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sağlık sektörünün dijitalleşme seviyesinin yüzde 5-10 seviyelerinde olduğunu ifade eden Doğanay, "Hastane ve polikliniklerde yapay zeka destekli tıbbi karar destek sistemlerin kullanımı çok hızlı yaygınlaşıyor. Bu sistemler sayesinde doktorlar daha isabetli teşhis koyuyor ve daha etkili tedavi uygulayabiliyor. Dolayısıyla hem vatandaşlar daha kaliteli sağlık hizmeti alıyor hem tekrarlanan tedavi masraflarının önüne geçilmesiyle devletin sağlık harcamaları azalıyor. Her açıdan oldukça kullanışlı olan bu teknoloji dünya genelinde sağlık hizmetlerine kolay penetre oldu diyebilirim." diye konuştu.

- "Sindirebilir sensörlere kadar hayalini bile kurmadığımız yenilikler oldu"

Doğanay, modern eczacılık çözümlerinin hastaların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, dünya genelinde robotik eczanelerin yaygınlaşması, 3 boyutlu yazıcılarla ilaç üretiminin gerçekleştirilmesi, ilaç araştırmalarında yapay zeka desteği ve blok zincir destekli ilaç tedarik zinciri üzerinde yükselen dip dalganın ilaç sektörünü de çok kuvvetli vurduğunu söyledi.

Doğanay, "Dev ilaç şirketleri yapay zeka, 3 boyutlu yazıcılar, blok zinciri gibi teknolojileri yaptıkları işe eklemleme yoluna giderken, hastane ve serbest eczaneler robot teknolojileri etkili bir şekilde kullanmanın yolunu arıyor. QR kod teknolojisi ile kişilleştirilmiş ilaçtan tutun, sindirebilir sensörlere kadar hayalini bile kurmadığımız yenilikler oldu. " değerlendirmesinde bulundu.

- "Norveç ve İngiltere’deki hastalar siber saldırılardan olumsuz etkilendi"

"Türkiye’nin sağlık kayıt sistemlerinde basılı evraktan elektronik belge dönemine geçerken sergilediği dijital dönüşüm çok başarılı." diyen Doğanay, fakat hala hastanelerin altyapı sistemlerinde bir takım zafiyetlerin bulunduğunu hatırlattı.

Bu zafiyetler giderilmeden sağlık kayıtları gibi hassas kişisel bilgilerin depolanmasının ve birbiriyle senkronize edilmesinin bazı güvenlik açıkları yaratabileceğini anlatan Doğanay, "Dünyada bunun pek çok örneğini görüyoruz. Yakın dönemde Norveç ve İngiltere’deki hastalar sağlık kurumlarına yönelik siber saldırılardan olumsuz etkilendi. Türkiye’de altyapı sorunları çözüldükten sonra bulut sistem dönüşümü de bir şekilde gerçekleşecektir." bilgilerini verdi.

- "Sağlık alanında dijitalleşme yüzde 10 - 20 seviyelerinde"

Dijital Dönüşüm Danışmanı Mustafa Con ise Türk sağlık sektöründe dijitalleşmenin diğer sektörlere nazaran daha iyi seviyede olduğunu belirterek, "Sağlıkta yaşanan gelişmelere bakarak henüz 'dijital dönüşüm sağlandı' demek için çok erken. Çünkü sağlık alanında dijitalleşme yüzde 10 - 20 seviyelerinde." değerlendirmesini yaptı.

Con, sağlık sektöründe dijital dönüşümün önündeki engelleri, ciro kaygısı, kanunlara uyum ve kurumsal olarak dönüşüme kapalı olma diye sıraladı.

Türkiye'deki sağlık kurumlarının veri tabanları entegre ve bulut çözümlü yapıya evrilmesi beklentisine ilişkin ise Con, "Bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) ile gelen kanunu anlama ve hasta tekilleştirilmesi için ortak bir amaca gitme ihtiyacı var. Ne yazıkki sadece Devletin çabası yeterli değil. Özel kurum ve özellikle hasta tarafında istek gerekli." diye konuştu.