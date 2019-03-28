Sağlık sektöründe kadınlar daha fazla kazanıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, sağlık sektöründe kadınların erkeklerden daha fazla kazandığını belirterek, "Eczacılıkta yüzde 20, diş hekimliğinde yüzde 7-8, tıpta ise 3-4 aralığında kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor." dedi.

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" Antalya'daki Kundu Oteller bölgesinde oturumlarla devam ediyor.

Kongreye 42 ülkeden katılan bilim insanları, tıbbi cihazdan kalp ve kardiyovasküler alanındaki yeniliklere, hastanelerdeki ameliyatlardan canlı yayınlara kadar birçok alanda çalışma yürütüyor.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, sağlığın önemli bir beşeri sermaye olduğunu söyledi.

Türkiye'de, dünyada benzeri az görülür şekilde son 15 yıl içerisinde sağlıkta büyük dönüşüm sağladıklarını vurgulayan Atay, "Sadece halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmaya başladık diyerek, işi orada bitirmedik. Devlet on tane şehir hastanesini devreye soktu. 2021'e kadar 28 şehir hastanesi, 41 bin yatak kapasitesini hizmete almayı planlıyor. Bunlar içerisinde birçok rekora imza atan uygulamalar var." diye konuştu.

Sağlık sektöründe önemli bir noktaya gelindiğini belirten Atay, sektörle Türkiye'nin milyonlarca lira döviz kazanan bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Gerek şehir ve devlet hastaneleri gerekse özel hastanelerin, ulaştıkları kaliteyle her birinin bacasız birer fabrikaya, gelir kapısına dönüştüğüne işaret eden Atay, turizmde, savunmada olduğu gibi sağlık sektöründe gelinen noktanın önemine dikkati çekti.

Sağlık sektörünün avantajını ve farkını değerlendiren Atay, şunları kaydetti:

"Bütün mesleklerde kadın erkek kazanç gelir bağlamından mukayese ettiğimizde süreç sadece ülkemiz için değil bütün dünyada kadınların aleyhinedir. Ama sadece sağlık sektöründe, ülkemizde yaptırdığımız birincil analizlere göre kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor. Ülkemizde kadınlar, eczacılıkta yüzde 20, diş hekimliğinde yüzde 7-8, tıpta ise 3-4 aralığında erkeklerden daha fazla kazanıyor. Meslek, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan bir sektör haline gelmiştir."