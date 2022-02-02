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Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanları için SUT fiyatları artırılmalıdır
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının gelir kaybının önlenmesi ve ek ödemelerin tatmin edici miktarda dağıtılabilmesi için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılmasını istedi.
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanları için SUT fiyatları artırılmalıdır

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş

02 Şubat 2022 17:56 - AA Özcan Yıldırım
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Durmuş, yazılı açıklamasında, sağlığın finansmanı ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde SGK'nin ana belirleyici olduğunu belirtti.

Tüm kamu/özel sağlık kuruluşlarının, SGK ile anlaşmalı olarak vatandaşlara hizmet verdiğini ve bu hizmetlerinin karşılığının da SUT esas alınarak ödendiğini vurgulayan Durmuş şunları kaydetti:

"Özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinin tek gelir kaynağı SGK tarafından SUT kapsamında ödenen bedellerdir. Ancak uzun yıllar SUT fiyatları güncellenmemiş olup son iki üç yıldır kısmi ve yeterli olmayan fiyat artışları yapılmıştır. Dolayısıyla SUT fiyatlarının yetersizliği sebebiyle hastane gelirleri yerinde saymıştır. Yıllar içerisinde ekonomik parametrelerle uyumlu olarak yeterli düzeyde artmayan SUT fiyatlarından dolayı ek ödemeleri hastane gelirlerine endeksli olan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının gelirleri de her geçen yıl azalmış ve çoğu yerde ek ödeme alınamaz hale gelmiştir. Sağlık çalışanlarının gelir kaybının önlenmesi ve ek ödemelerin tatmin edici bir miktarda dağıtılabilmesi için bir an önce SUT fiyatları güncellenerek artırılmalıdır."

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen semih durmus saglik calisanlari sut sgk

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