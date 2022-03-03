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Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Nöbet ücretleri en az 1 saatlik mesaiye denk gelecek şekilde artırılmalı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli." dedi.
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş

03 Mart 2022 13:22 - DHA
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Uşak’ta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, ziyaretlerin ardından Uşak Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Semih Durmuş, Sağlık-Sen olarak yaşanan sorunlara yönelik raporlar hazırladıklarını ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaştıklarını kaydetti. Durmuş, sendikal mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığında daha değerli olduğunu belirtti.

‘Toplu Sözleşme Yasası muhakkak değiştirilmeli’

Sözleşmeli personel uygulamasının Türkiye’ye yakışmadığını kaydeden Durmuş, bu yıl içinde sözleşmeli personel sorunun çözümüne yönelik Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında çalışmaların yapılacağını ve farklı istihdam modellerine son verileceğini kaydetti. Toplu sözleşme yasasından dolayı sorunların yaşandığını ifade eden Durmuş, “Memur-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değiştirilmesi ve 1 ay olan toplu sözleşme süresinin uzatılması için çalışıyoruz. Ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamla sağlık çalışanlarının ücretlerinde önemli bir artış oldu. Aralık 2021’de alınan ek ödemeyle Ocak 2022’de alınan ek ödeme arasında önemli bir artış var. Ek ödeme artışı ile sağlık çalışanlarının aldığı ücretlerde önemli bir iyileştirme oldu. Bu rakam gelen zamlarla daha da artacak” dedi.

‘Sağlık çalışanlarının hakkını sömürüyor’

6’ncı Dönem Toplu Sözleşmede sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Durmuş, Sağlık-Sen’in yeni hedeflerle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Sağlık hizmetlerinin ekip işi olduğunu söyleyen Durmuş, hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunu belirtti. Durmuş, sağlık çalışanlarını bölecek söylemlerin ve adımların karşısında olduklarını, Sağlık-Sen’in 1 milyon sağlık çalışanının emeği için mücadele ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarının hakkını sömürüyor. Aynı branşta görevli, eşit sürede hizmet veren iki farkı hastanede hizmet veren sağlık çalışanlarının aldığı döner sermayeler arasında çok büyük farklar var. Biz, bu sistemin çöktüğünü ve sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa yol açtığını her platformda söylüyoruz. Bu adaletsizliğe karşı çözüm önerimizi yetkililer ile de paylaştık. Döner sermaye sistemi adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmeli. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarının kronik hale gelen sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Nöbet ücretleri en az 1 saatlik mesaiye denk gelecek şekilde artırılmalı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli."

Sağlık-Sen heyeti Uşak’ta çeşitli temaslarda bulundu

Genel Başkan Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ile Uşak Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentte çeşitli temaslarda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık-Sen Heyeti, çalışanlarla sohbet ederek, onların talep ve beklentilerini dinledi. Heyet, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas’ı da ziyaret ederek, çalışanların talep ve beklentilerini iletti. Heyet daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ile müdürlükte görevli sosyal hizmet çalışanlarını ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ziyarette bulunan heyet, görevi başındaki sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Ziyarete 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Erken de eşlik etti. Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret eden heyet, çalışanların talep ve beklentilerini dinledi. Heyet, sağlık çalışanlarının sorularını yanıtladı.

Anahtar Kelimeler:

sagliksen semih durmus doner sermaye gece tazminati

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People
10
1) Serhan (Aile hekimi)
03.03.2022 18:04:58
Medimagazin editörleri bu kişi bizi temsil etmiyor bu kişinin haberlerini vermekte ne oluyor sanki çok iyi bir şey yapmışlar hala buna üye olan hekimler var aile hekimleri olarak tek muhatabımız ahef hekim sendikaları TTB dir gerisi umurumda değil hele saglik çalışanları hiç umurumda değil...
People
4
2) Mustefi (Op dr)
03.03.2022 16:35:41
Meli mali.
People
40
3) Akif Çınar (emekli hekim)
03.03.2022 15:44:50
Emekliler nerede? Hekimleri ve Emekli Hekimleri kasten mi görmezden geliyorsunuz? 4 ay önce Meclis'ten geçen Önergeye bunun için mi yüksek sesle itiraz ettiniz? Hayret bişey yaa..
People
21
4) Dr.mikro (hekim)
03.03.2022 15:40:06
''Ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamla sağlık çalışanlarının ücretlerinde önemli bir artış oldu'' Demiş, önemli artış dediği 400-500 TL (yeter mi tabiki yetmez) peki bu artışın hekimlere yansıması ne oldu siz en az 3-4 bin TL eksilme.(Pasta sabit sağlık çalışanı hekim dengesi) Artık çok sayıda hekim toplamada maaş+sabit alıyor. Toplu sözleşmede sabit ek ödemelerin merkezi bütçeden karşılanması konusunda ısrarcı olsaydınız kimse mağdur olmazdı. Mecliste tüm partilerin oy birliği ile kabul ettiği şu meşhur düzenleme çalışan hekim açısından mevcut geliri koruyor sizin yarattığınız mağduriyeti gideriyordu sahip çıkacağınıza iptal edilmesi için çaba harcadınız ve başardınız.

Tüm bunlara rağmen hala Sağlık-Sen üyesi hekim var mı? İstifa zor bir şey değil arkadaşlar Google yaz memur sendika istifa formu 3 nüsha çıkar imzala kurumuna ver bu kadar basit.

14-15 Mart'ta hep birlikte meslektaş ruhu ve dayanışması ile G(ö)REVE...
People
30
5) doktor mu (doktor)
03.03.2022 14:47:24
uzak durun bizden..biz hekimiz!....
People
27
6) Tolga e. (Doktor, hekim, tabip)
03.03.2022 14:43:22
Şu adamın sözlerini haber yapmayın. Allah aşkına. Sağlık çalışanlarıyla ilgilensin bu. Söyledikleri ya da talepleri zaten bizim için değil.
People
32
7) Uzm (dr)
03.03.2022 14:42:08
Sen git sağlıkçı dediklerinin adına konuş. Doktorlar adına konuşma.Doktor sağlıkçı değildir ve o son zamanlardaki sizin uydurmalarınızdır.
People
35
8) DRZEN (UZMAN DOKTOR)
03.03.2022 14:21:55
biz sağlık çalışanı değil HEKİMİZ.
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