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Sağlık-Sen diş hekimine şiddeti protesto etti
Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi üyeleri, Manisa'da Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek'in darbedilmesini protesto etti.
Sağlık-Sen diş hekimine şiddeti protesto etti
15 Şubat 2018 - SABAH
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Manisa'da Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, iddiaya göre, randevuya geç kalan bir hastanın eşi ve yanındaki bir kişi tarafından önce tehdit edildi, ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Şimşek, saldırganlardan şikâyetçi oldu. Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi üyeleri, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin önünde toplanarak, saldırıya tepki gösterdi. Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi Başkanı İsmail Karip, "Gece- gündüz demeden hastaları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yaptırımlar yetersizdir. Bu tür onur kırıcı, davranışlara hak ettiği cezaların verilmesini istiyoruz" dedi.

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siddet saglik saglikta siddet

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