Sağlık-Sen diş hekimine şiddeti protesto etti

Manisa'da Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, iddiaya göre, randevuya geç kalan bir hastanın eşi ve yanındaki bir kişi tarafından önce tehdit edildi, ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Şimşek, saldırganlardan şikâyetçi oldu. Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi üyeleri, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin önünde toplanarak, saldırıya tepki gösterdi. Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi Başkanı İsmail Karip, "Gece- gündüz demeden hastaları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yaptırımlar yetersizdir. Bu tür onur kırıcı, davranışlara hak ettiği cezaların verilmesini istiyoruz" dedi.