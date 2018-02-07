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Sağlık Sen, doktorlara yönelik saldırıları protesto etti
Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi, Giresun'da iki doktora yönelik gerçekleşen saldırıları protesto etti.
Sağlık Sen, doktorlara yönelik saldırıları protesto etti
07 Şubat 2018 - AA
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Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, ADSM ile Giresun Erken Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi'nde görevli iki doktorun, geçen hafta hasta veya hasta yakınlarının saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti.

Saldırıları şiddetle kınadıklarını vurgulayan Süral, her iki olayla ilgili başlatılan adli süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Süral, topluma hizmet veren sağlık çalışanlarının bu tür saldırıları asla hak etmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Artık sabrımız taşıyor. Buradan şiddet uygulayanlara veya uygulamak isteyenlere en ağır ifadeleri kullanmaya başlayacağımızı, bunlara en hafifinden kendilerinin insanlıktan nasibini almamış olduklarını ifade etmek istiyoruz. Biz sağlık çalışanlarının önceliği, insana ve insanlığa hizmet etmektir. İnsan olan herkesin bizim şefkatli kollarımıza ihtiyacı vardır."

Süral, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşecek şiddet olaylarını gerçekleştiren kişilere ağır cezalar verilmesini ve bu yönde kanunlar çıkarılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

siddet saglik

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People
0
1) mehmet akdoğan (doktor)
07.02.2018 11:13:31
TTB merkez konseyi yine sessiz, gerçi yeni serbest bırakıldılar fakat en azından cılız bir ses çıkarın yahu. Cumhurbaşkanımız boşuna Türk ibaresini çıkaralım demiyor. Sağlık Sen olmasa ağlayanımız yok.
People
7
2) A (İ)
07.02.2018 09:45:11
Rumuzumu değiştirdiğim için bir çok kişi beni tanımayacaktır ama bu şiddet haberlerine yıllarca bir sürü yorum yaptım. Bir ihtimal bu yorumları bakanlık yetkilileri de okur mu diye. En sonunda eşek gibi anırmışız sadece mesajı vermek için artık rumuz olarak eşek sesi olan Aİ rumuzunu seçtim. Bu yorumlar anlaşılan hicbir yere gitmiyor , sadece aramızda dertleşmiş oluyoruz, o kadar, başka faydası yok. Bu şiddet olayına taaa 10 yıl önce hükümet sadece birkaç tedbir alsaydı hicbir yasal düzenleme yapmadan bu iş bitecekti. Defalarca ben ve diğer meslektaşlarım buradan uyardık ama nafile. Şimdi ise çok ciddi yasal düzenleme yapmadan , hastane girişine dedektör koymadan ve güvenliği polis ile sağlamadan bu iş olmaz. Yahu güvenlik gölgesinden korkuyor, yarısından çoğu zaten kadın, hiçbir yetkileri de yok.
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