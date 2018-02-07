Sağlık Sen, doktorlara yönelik saldırıları protesto etti

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, ADSM ile Giresun Erken Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi'nde görevli iki doktorun, geçen hafta hasta veya hasta yakınlarının saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti.

Saldırıları şiddetle kınadıklarını vurgulayan Süral, her iki olayla ilgili başlatılan adli süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Süral, topluma hizmet veren sağlık çalışanlarının bu tür saldırıları asla hak etmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Artık sabrımız taşıyor. Buradan şiddet uygulayanlara veya uygulamak isteyenlere en ağır ifadeleri kullanmaya başlayacağımızı, bunlara en hafifinden kendilerinin insanlıktan nasibini almamış olduklarını ifade etmek istiyoruz. Biz sağlık çalışanlarının önceliği, insana ve insanlığa hizmet etmektir. İnsan olan herkesin bizim şefkatli kollarımıza ihtiyacı vardır."

Süral, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşecek şiddet olaylarını gerçekleştiren kişilere ağır cezalar verilmesini ve bu yönde kanunlar çıkarılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.