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Sağlık-Sen: Döner sermayedeki adaletsizlik devam ettiği sürece, SUT zammı memnun etmez
SUT fiyatlarının ortalama yüzde 40 oranında artırılmasının sağlık kuruluşları adına çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık çalışanlarının esas beklentisi, her koşulda sorun üreterek çalışma barışını bozan ve çalışanları meslekten soğutan ücret adaletsizliğine son verilmesidir” dedi.
Sağlık-Sen: Döner sermayedeki adaletsizlik devam ettiği sürece, SUT zammı memnun etmez

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş

09 Şubat 2022 17:12 -
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık hizmetleri bedelinin belirlenmesinde esas alınan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarına yapılan artışı değerlendirdi. SUT fiyatlarının ortalama yüzde 40 oranında arttığını belirten Durmuş, bu durumun sağlık kuruluşları adına çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Durmuş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu gelişme, hastaneler iyi yönetildiği takdirde çalışanlara yapılacak döner sermaye ödemelerinde önemli artışa sebep olacaktır. Ayrıca ödenemeyen nöbet ücretleri de ödenebilecektir. Ancak döner sermayedeki adaletsizlik devam ettiği sürece, SUT fiyatlarındaki artışın yeterli memnuniyet sağlamayacağı da unutulmamalıdır. Çünkü adaletsiz döner sermaye yapısı, yüzde 98 oranında çalışanları memnun etmediği gibi sağlık sistemini de kilitlemektedir.”

"Ücret adaletsizliğine son verilmeli"

Sağlık emekçilerinin palyatif çözümler istemediğini kaydeden Durmuş, “Esas beklentileri, her koşulda sorun üreterek çalışma barışını bozan ve çalışanları meslekten soğutan ücret adaletsizliğine son verilmesidir. Bunun da yolu, mevcut döner sermaye sistemine hak ve hakkaniyet esaslı kapsamlı dokunuştan geçmektedir” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

semih durmus sut fiyatlari saglik uygulama tebligi doner sermaye

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