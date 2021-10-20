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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'adaletsiz döner sermaye' açıklaması
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çok yorulduğunu, çok yıprandığını belirterek, "Sağlık çalışanlarının en önemli sorunu, adaletsiz döner sermayeye bağlı ücret ödemeleridir. Biz ücret politikalarının yeniden revize dilmesini, çalışanların emeğinin, alın terinin karşılığı olacak şekilde adil ve adaletli bir ücret politikasının belirlenmesini istiyoruz." dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'adaletsiz döner sermaye' açıklaması
20 Ekim 2021 09:32 - AA İlkan Toprak
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Durmuş, Balıkesir Sağlık-Sen Şubesi'nin düzenlediği divan toplantısına katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Durmuş, 3600 ek gösterge konusunda, bir sonraki yıl bu sorunun çözüleceğini belirterek, kamu çalışanlarının önemli bir sorununun sona ereceğini söyledi.

Durmuş, 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının emekli maaşlarında ve tazminatlarında artışlar yaşanacağını ifade ederek, "Bir diğeri ise 495 bin kamu çalışanımız olan sözleşmeli çalışan arkadaşımızın ekonomik, özlük, sosyal hakları itibariyle tek tipleştirilecek sözleşmeli istihdam modelini hayata geçireceğiz. Bu konuyla da alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde mutabık kaldık. 495 bin sağlık, kamu çalışanımızın beklentisi olan gözü, kulağı olan bir sıkıntıyı daha çözüme kavuşturmuş olacağız." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemeleri konusuna da değinen Durmuş, şunları ifade etti:

"Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde çok yıprandık, çok yorulduk. Elbette yapmış olduğumuz fedakarlığın karşılığı parayla ölçülecek bir fedakarlık değil ama sağlık çalışanlarının pandemi ödemelerindeki adaletsizliğe yönelik çok vurgular yaptık. Sağlık çalışanlarının en önemli sorunu, adaletsiz döner sermayeye bağlı ücret ödemeleridir. Biz ücret politikalarının yeniden revize dilmesini, çalışanların emeğinin, alın terinin karşılığı olacak şekilde adil ve adaletli bir ücret politikasının belirlenmesini istiyoruz. Toplu Sözleşme sürecinde yapabileceğimiz kazanımlar sınırlı olduğu için biz sağlık çalışanlarının ek ödemesinde yüzde 20 oranında artırım yapılmasını sağladık. Artırım yapılması ve toplu sözleşmenin geneline yönelik kazanımlar elde edilmesiyle birlikte bugün 6 bin 300 lira alan bir sağlık çalışanı arkadaşımızın, toplu sözleşmeyle beraber gelirinde 1100 lira, 1200 lira artış sağlanmış olacak. Toplu sözleşmede ne kazandık derseniz, her bir sağlık çalışanımızın en az 800 ila 1200 lira arasında değişen oranlarda zam elde etmiş olmasını sağladık."

Semih Durmuş, sağlıkta şiddetin sonlandırılması gerektiğini, bu konuda adımların atılmasını istediklerini ve kendilerinin de çalışmaları olduğunu söyledi.

Toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, farklı sendikaların temsilcileri ile Sağlık-Sen üyeleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen doner sermaye ucret odemeleri ucret politikasi

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People
4
1) mehmet mehmet (sağlık memuru)
20.10.2021 15:50:02
sağlık memurlarının peşin döneri arttı doktorlardan bir yüzde 50 daha kestirin eşitlik tam olur
People
15
2) mikrobio (hekim)
20.10.2021 14:47:17
Yaptığınız yanlış sözleşme ile sağlık çalışanlarının ek ödemesini Ocak 2022 den itibaren 400 TL arttırıken (tabiki arsın az bile) hekimlerin ek ödemesinde 2-3 bin TL eksilmeye neden oldunuz.Bu ne demek hekimlerin çok büyük çoğunluğu maaş+sabite mahkum olacak ek ödeme alamayacaklar çünkü pasta sabit.Doğrusu artışın genel bütçeden karşılanması veya tüm sağlık çalışanları için sabit ek ödemelerin maaşa eklenerek genel bütçeden karşılanması idi.Şimdi hekim arkadaşlar sendikanızdan istifa ediyor doğal olarak...

Ek gösterge konusuna gelince 2008 sonrası memur olan veya 4b den kadroya geçenler için ek gösterge bir anlam ifade etmiyor 3600 değil 7200 olsa bile bir işe yaramıyor çünkü emekli maaşları ek göstergeye göre değil pirime esas kazanca göre hesaplanıyor.
People
2
3) ŞAHATAYİ ŞAHİN (BEYİN CERRAHI)
20.10.2021 13:49:13
Toplantıya katılan milletvekili ve parti il başkanı doktor muydu?
People
6
4) dt (dt)
20.10.2021 11:42:31
adalet???????????!!!!!!!!!!!!!!
adaletli?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
adaletsiz????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
dağıtılan bir şey yok ki.......?!!!
sabit ödemeyle her ay eksideyiz....
bla bla bla bla blaaaaaaaaaaaaaa bla blaa
ne doğru ki dağıtılan döner sermaye adaletli olsun
bla bla bla bla blaaaaaaaaaaa..
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