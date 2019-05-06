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Sağlık-Sen Genel Başkanı: İcap nöbetlerinde keyfi uygulamalara son verilmeli
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti vermek için tüm riskleri aldığını ifade ederek çalışanlara açılan davaların muhatabının Sağlık Bakanlığı’nın olması gerektiğine vurgu yaptı
Sağlık-Sen Genel Başkanı: İcap nöbetlerinde keyfi uygulamalara son verilmeli
06 Mayıs 2019 -
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Sağlık-Sen Konya Üniversite Şubesi’nin kahvaltı programında konuşan Semih Durmuş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Malpraktis uygulamasının yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Durmuş, mevcut uygulamanın önemli mağduriyetlere yol açtığını belirtti. “Sağlık hizmeti bir haktır ve anayasal güvence ile teminat altına alınmıştır” diyen Durmuş, “Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir, dolayısıyla sağlık hizmeti alan kişilerin tedavi sırasında zarar görmesi durumunda sorumluluğun sağlık çalışanlarına yüklenmesi önemli bir adaletsizliktir. Sağlık çalışanlarına açılan davaların muhatabı Sağlık Bakanlığı olmalı” dedi. Bir hâkimin yanlış karar vermesi durumunda hâkime değil Adalet Bakanlığı’na dava açılabildiğini söyleyen Durmuş, aynı uygulamanın sağlık çalışanları içinde hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi. Sağlık çalışanlarının hastaları tedavi etmek için her türlü riski aldığını aktaran Durmuş, bu uygulamanın fedakârca mesleklerini ifa eden sağlık çalışanlarına yapılanın büyük bir eza olduğunu belirtti.   

İCAP NÖBETİNDE KEYFİ UYGULAMALARA SON VERİLMELİ

İcap nöbeti konusunda da keyfi uygulamaların olduğuna değinen Semih Durmuş, icap nöbeti tutan ama icap nöbeti ücreti alamayan sağlık çalışanlarının mağdur edildiğini dile getirdi. Nöbet tutan sağlık çalışanlarına haklarının verilmesi gerektiğini belirten Durmuş, “Sağlık-Sen olarak bu durumun düzeltilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Sağlık çalışanlarına gerçekleşen şiddet olaylarını da değerlendiren Durmuş, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alarak sağlık çalışanlarına el kalkmadan önce kalkacak eli durduracak önlemler alması gerektiğini ifade etti.

DOĞAN: ÇALIŞANLARIN HASTANEYE VE EVE HAPSEDİLDİĞİ BİR DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan da Sağlık-Sen Konya Üniversite Şubesi’nin düzenlediği kahvaltı programının önemine vurgu yaptı. Sağlık çalışanlarının bu tür sosyal etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirten Doğan, sağlık çalışanlarının hastaneye ve eve hapsedildiği bir düzeni kabul etmediklerini söyledi.

KARADOĞAN: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ ARTARSA SAĞLIK HİZMETİNİN KALİTESİ DE ARTAR

Etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan ise her türlü ezayı ve cefayı gören sağlık çalışanlarının en iyisini hak ettiklerini dile getirdi. Bu anlamda çalışanların memnuniyetinin arttırılması için yetkililerin gerekenleri yapması gerektiğini aktaran Karadoğan, çalışanların memnuniyetinin artması durumun da sağlık hizmetlerinin kalitesinin de artacağını belirtti.

ŞAFAK: ÜNİVERSİTELERDE KEYFİ UYGULAMALARA SON VERİLMELİ

Konuşmasına programa katılan herkese teşekkür ederek başlayan Sağlık-Sen Konya Üniversite Şube Başkanı Mithat Şafak da üniversite hastanelerindeki yöneticilerin keyfi uygulamalarına son verilmesi gerektiğini söyledi.     
Ayrıca etkinliğe Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser ve Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal de katıldı.

Anahtar Kelimeler:

icap nobeti semih durmus saglik bakanligi saglik-sen

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