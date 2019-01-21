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Sağlık-Sen Genel Başkanı: 'Sağlık çalışanları haklarının neler olduğunu bilmiyor'
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Şiddetle mücadele konusunda Sağlık Sen olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Çıkan kanun ve düzenlemelerin çalışanlar tarafından bilinmesi son derece önemli." dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı: 'Sağlık çalışanları haklarının neler olduğunu bilmiyor'
21 Ocak 2019 - AA
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Sağlık-Sen ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle hastanenin Korkut Akoğuz Konferans Salonu'nda "Şiddete Uğrayan Sağlık Çalışanlarının Hukuki Hakları" konulu konferans düzenlendi. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, konuşmasında, sağlıkta şiddetin varlığından yakınıldığını ancak çalışanların haklarının neler olduğunu ve şiddetle ilgili ne tür düzenlemeler yapıldığını bilmediğini belirtti.

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Bilgilendirme toplantılarını başka hastanelerde düzenlemeye devam edeceklerini bildiren Memiş, "Şiddetle mücadele konusunda Sağlık-Sen olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Çıkan kanun ve düzenlemelerin çalışanlar tarafından bilinmesi son derece önemli." diye konuştu.

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Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da sağlık çalışanlarının samimiyetlerini göstererek hasta ve hasta yakınlarına kendi yakınları gibi davranmaları gerektiğini, bu olgunluğu sağladıklarında zaten bir adım öne geçeceklerini söyledi.

Altuntaş, "Yatmadığımız çarşafta başkasını yatırmamak, girmediğimiz tuvalete başkasını girdirmemek... Bir alışveriş merkezine girerken alışveriş merkezinin güvenliği 'Hoş geldin' diyorsa bizim de dememiz gibi. Yönetici olarak size nasıl yardımcı olabiliriz diyerek başlıyoruz." ifadelerini kullandı.  

Avukat Kübra Barkan'ın sunumuyla devam eden konferansa, çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.  

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