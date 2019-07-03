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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: 'Döner sermaye adaletsizliği bitmeli'
Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve şube yönetim kurulu üyeleri, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'u ziyaret etti. Ziyarette Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının öncelikli sorunlarının başında döner sermaye adaletsizliğinin geldiğini söyledi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: 'Döner sermaye adaletsizliği bitmeli'
03 Temmuz 2019 - İHA
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Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve genel merkez yöneticileri ile bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının sahada yaşadığı sorunlar hakkında bilgi veren Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı özellikle döner sermaye sisteminin artık miadını doldurduğuna dikkat çekti. Arayıcı, sağlık tesislerinin çoğunun artık döner sermaye ödeyemez duruma geldiğini belirtti. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise yaklaşan toplu sözleşme görüşmelerindeki öncelikli ele alınacak konulardan birinin döner sermaye sistemi olduğunu belirterek döner sermayedeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması, daha adil ve adaletli bir sistemin inşa edilmesi için mücadele ettiklerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye talebi Sağlık Bakanlığında 

Genel Başkan Durmuş, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çalışma şartlarının zorluğuna rağmen mesleklerini icra ederken insani değeri yüksek bir fedakarlık örneği göstermektedir. Aynı fedakarlık sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda da gösterilmelidir. Sağlık çalışanlarının döner sermayede hak ettikleri ücreti alabilmeleri için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Yeni istihdamlar mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına ve çalışma sürelerinin kısalmasına, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale gelmesine ve çalışanların bir nebze de olsa rahat nefes almasına katkı sunacaktır. İcap nöbet ücretinin ödenmesinde mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı uygulama birliği bozulmuştur. Bunun sonucunda ülkenin yarısında icap nöbet ücreti ödenmekte, diğer yarısında ise ödenmemektedir. Buradaki çarpıklık ortadan kaldırılmalı ve sağlık çalışanlarının hakkı olan icap nöbet ücreti ödenmelidir" dedi. 

Sağlık çalışanları döner sermayenin cenaze namazını kıldı! 

Durmuş, hizmetli kadrosunda olan ancak fiilen veri hazırlama memurunun yaptığı işi yapan çalışanların özlük hakları itibari ile fiilen yapmış oldukları hizmetin karşılığı olan unvanlarda olmadığını da söyledi. Durmuş, bu konuda bakanlığın gerekli adımları atarak bu mağduriyeti de ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı. 4/B sözleşmeli, 4+2 sözleşmeli, vekil ebe-hemşire, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarının sorunlarının da çözümü için çalıştıklarını vurgulayan Durmuş, bu statüde bulunan çalışanların ekonomik, özlük, sosyal hakları itibariyle 4/A statüsüne getirilmesi gerektiğini kaydetti. 

Ek göstergelerde yapılacak düzenleme 

Durmuş, 3600 ek gösterge de yapılacak olan düzenlemeye değinirken bu ek göstergenin sadece hemşirelerle sınırlı kalmasının asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Sağlık çalışanlarının ebe, hemşire ve sağlık memuru diye ayrılmasının doğru olmadığını aktaran Durmuş, “Yapılması gereken eşdeğer unvandaki tüm sağlık lisansiyerini 3600 ek gösterge hakkından faydalandırmaktır” ifadelerini kullandı. 

3+1 düzenlemesi 

Durmuş, Sağlık Bakanlığı’nda “süreli sözleşmeli” kapsamında çalışanların zorunlu hizmet sürelerini 3+1’e indiren düzenleme ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, düzenlemenin yasalaşmasıyla Sağlık Bakanlığı’nın yanında Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda da çalışan süreli sözleşmelilerin 4+2 olan zorunlu hizmet yükümlülüklerinin 3+1’e indirildiğini hatırlattı. 
Başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm çalışanların, tüm emekçilerin yararına olan her türlü adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Semih Durmuş, “Aynı memnuniyetimizi bu düzenleme için de gösteriyoruz ancak yeterli bulmadığımızı da özellikle belirtiyoruz. Zira eşitlik en temel evrensel ilkedir ve anayasa ile de güvence altına alınmıştır. Ne yazık ki bu son düzenleme, anayasanın en temel ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırıdır” diye konuştu. 
Durmuş, ziyaret nedeniyle Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu üyelerine memnuniyetini dile getirerek, teşekkür etti. 

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saglik-sen doner sermaye

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1) Diş (Hekimi)
03.07.2019 14:33:37
Döner sermaye adeletsizliğini çözmeye çalışan sendikaya üye olacam.. Hem ilçede çalışıyorum hemde merkezde çalışan hekimin aldığı maaşın yarısından daha az maaş alıyorum.. Diş hekiminin lise mezunu hemşireden daha az maaş aldığı bir düzen bu düzen..
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10
2) Atila (Dr)
03.07.2019 14:17:42
Döner sermaye miadını doldurdu evet,çözüm nedir?Sut mu güncellenecek,ek ödeme genel bütçeye mi aktarılacak,dağıtılan oran yüzde 40 dan 60 mı çekilecek?teklifniz nedir?....
Buyurun yetkili sendikasınız,anca laf...hiç icraat yok.adeletli olmalı:kime göre neye göre....
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