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Sağlık Sen hasta taşıyan ambulanstaki sağlık çalışanlarının tehdit edilmesini kınadı
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Muğla'da 3 sağlık personelinin ağır yaralanan bir hastayı ambulansla taşındığı sırada bir otomobil şoförü tarafından tehdit edilmesini kınadı
Sağlık Sen hasta taşıyan ambulanstaki sağlık çalışanlarının tehdit edilmesini kınadı

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10 Temmuz 2019 - AA
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Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 112 Kumbahçe İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları Neslihan A, Şafak A. ve ambulans şoförü Mehmet D'nin trafik kazasında ağır yaralanan bir yaralıyı tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesinden alarak, Muğla'daki başka bir hastaneye ambulansla götürdüğü sırada bir otomobil sürücüsü tarafından önü kesilerek tehdit edildiğini belirtti.

Durmuş, otomobil sürücüsünün ambulansın sirenlerinin gereksiz yere çalındığını belirterek, ambulansta hasta olup olmadığını kontrol etmek istediği ancak sağlık çalışanlarının itiraz edip, karşı koyması üzerine de çeşitli tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Ambulanstaki sağlık personelini 'başka ile sürdürmekle' tehdit ettiler 

Yaşanan olayı şiddetle reddettiklerini ifade eden Durmuş, şöyle devam etti:

"İnsanın aklının almayıp, vicdanının isyan ettiği bu olayı, kabul etmek, görmezden gelmek, ses çıkarmamak mümkün değildir. İnsanların sıhhati için gece gündüz çalışan, bin bir zorlukla mücadele eden, hayatla ölüm arasındaki hastalara her türlü müdahale ve yardımı yapan sağlık çalışanlarının, tüm bunların yanında bu tür saldırılarla karşılaşmalarını, şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz."

Durmuş, tehdidin haricinde, bilerek veya bilmeyerek de olsa cana kasıt olduğunu belirtti.

Sağlık-Sen olarak, bu ve benzer olayların takipçisi olacaklarını vurgulayan Durmuş, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen semih durmus ambulans

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