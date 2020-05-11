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Sağlık-Sen: Hemşireler pandemi sürecinde destan yazmıştır
Sağlık-Sen, "Hemşireler Haftası" mesajında, "Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınındaki hayati rolleri, hemşirelerin insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir." ifadelerine yer verdi.
Sağlık-Sen: Hemşireler pandemi sürecinde destan yazmıştır
11 Mayıs 2020 18:45 - AA
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Sağlık-Sen'den "Hemşireler Haftası" dolayısıyla yayımlanan mesajda, hemşirelerin büyük fedakarlıklarla yürüttüğü görevlerinin herkes tarafından takdirle karşılandığı belirtildi. 

Mesajda, "Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık hizmetlerinde fiziki iyileştirmeler yapılmasına rağmen hemşire kadrolarında istihdam sorunu yaşandığı kaydedilen mesajda, hemşirelerin fazla mesai ve zorlu koşullarda çalışmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Sağlık-Sen, sözleşmeli istihdama son verilmesi, 4-B kadrosunda bulunan ebe ve hemşirelerin, kadroya alınması ve 3600 ek göstergeden yararlanması, sağlık çalışanlarının unvan değişikliği sınavından muaf tutulması, hastanelerde 24 saat kreş hizmeti verilmesi ve icap nöbeti ücretinin ödenmesi taleplerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

hemsireler haftasi saglik-sen

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