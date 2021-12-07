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Sağlık-Sen: Sağlık çalışanlarının üvey evlat olmadığını gösteren zam kararı bekliyoruz
Ankara'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin tüm sağlıkçılara uygulanmasına isteyerek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
Sağlık-Sen: Sağlık çalışanlarının üvey evlat olmadığını gösteren zam kararı bekliyoruz
07 Aralık 2021 13:21 - DHA Gizem KARADAĞ-Burak TEKİN
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Ankara'da Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları,  Ankara Şehir Hastanesi acil servisi önünde bir araya gelerek TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sonuna bırakılan zam düzenlemesinin sadece hekimleri kapsamasına tepki gösterdi.

Sağlık çalışanları, 'haksızlığa ve ayrımcılığa yeter' yazılı pankart açıp, düzenlenmenin tüm sağlık çalışanlarına yönelik yapılmasını istedi. Sağlık-Sen Ankara 2'Nolu Şube Başkanı Erdal Bolatçı, sendika üyeleri olarak hekimlere yönelik zam düzenlemesine karşı olmadıklarını belirterek, "Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Siyaset eliyle, kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Hekim harici yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Vicdan sahibi herkesi de karşı olmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz; Meclis'ten, yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulamaya; sessiz kalmamız ya da sineye çekmemiz mümkün değildir. Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar" dedi.

 

 

Sağlık-Sen olarak perşembe günü de iş bırakacaklarını kaydeden Bolatcı, "Bu vahamete 'dur' demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

 

 

Diğer taraftan Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları Adana, Hatay ve Osmaniye'de de, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebini dile getirdi.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ila 5 bin lira iyileştirme yapılacağının duyurulduğunu anımsatarak, bunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

İyileştirmeler için geç bile kalındığını belirten Nennioğlu, "Bu dediklerimiz dışında kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimizin aksini iddia eden varsa ortaya çıksın. Algı operasyonuyla sendikamızın haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarını ispatla yükümlüdürler. İspatlamazlarsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar." dedi.

Nennioğlu, iyileştirmenin tüm sağlıkçıları kapsamasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve hekimden hemşiresine, teknikerden memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir çalışma, kadüktür, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Hekimlere verileni destekliyoruz ama bu ek ödeme artışı tüm sağlık çalışanlarına olsun istiyoruz."

Hatay

Hatay Sağlık-Sen Şube Başkanı Feleytun Fatih Gönç de hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını talep ettikleri bir yazılı açıklama yaptı.

Gönç, açıklamasında, hiçbir sağlık çalışanının söz konusu düzenlemenin dışında tutulmaması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Şunun altını özellikle çiziyoruz, yetkili sendika olarak biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız."

Osmaniye

Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi üyesi sağlıkçılar da İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi.

Sendikanın şube başkanı Muhittin Çenet, burada, doktorlara verilmesi planlanan ücret artırımına sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Bazı çevrelerce Sağlık-Sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını aktaran Çenet, şunları kaydetti:

"Kimse sendikamız üzerinden algı oluşturmaya ve bizi hekim arkadaşlarımızla karşı karşıya getirmeye çalışmasın. Sendikamızın, hekim temsilcisi sendika ve odalarla nasıl güzel iş birlikleri yaptığımız çok iyi biliniyor. Biz, hekimlere öngörülen bu artıştan en az onlar kadar sağlık sektöründe alın teri döken diğer çalışanların da yararlanmasını talep ediyoruz."

 

Anahtar Kelimeler:

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People
23
1) hasan (dr)
07.12.2021 16:28:04
Bern sağlıkçı ne demek anlamış değilim. Bu galiba ulusal düttürü gibi bir uydurma kelime olmuş. Ülkemizde hemşire, teknisyen kalmadı galiba sağlıkçı diye bir kavram oluşturuldu. Ölümden, her türlü komplikasyondan hekim sorumlu, tüm olumlu işleri yapanda ulusal düttürücülerin deyimiyle sağlıkçılar, yani hekim dışı kitle. Yapmayın, bizi bu yaştan sonra Almanca, frenkçe gibi diller öğretmeye zorlamayın. Yoksa bu yükün altında kalırsınız. Hekimin döner sermaye gelirinden kesilen %20, başka bir şekilde maaş artışı gibi gösterilerek tekrar hekime veriliyor, üzülmeyin olay bu.
People
26
2) doğrucu mehmet (doktor)
07.12.2021 15:57:56
Hekimlere ne yapıldı da isyan ediyorsunuz? Yapılmayan zam üzerinden feryat ediyorsunuz....Hekimlerden alınıp size aktarılan %20 ek zam sırasında kimseden ses çıkmadı. İki yüzlüsünüz...Üstelik o dönemde hekimler toplanıp isyan da etmedi...Bu arada hekimler sağlık sektöründe hizmet ederler. Sağlık çalışanı değildirler..... Herkes yerini,yurdunu, makamını bilsin.Bu güne kadar sustuysak edebimizden sustuk.Susturulduğumuzdan değil.....
People
23
3) Sendikasız (Hekim)
07.12.2021 15:47:12
Son yaptığınız toplu sözleşmede hekim dışı sağlık çalışanlarının ek ödemesi %20 arttı.(Tabi ki artsın az bile ama pasta sabit ve genel bütçeden ödenmesi konusunda ısrarcı olmadığınız için hekimler mağdur oldu.) 2022 Ocak ayından itibaren bunun hekimlere yansıması nasıl olacak tüm hekimlerin toplam ek ödemesi en az 2-3 bin TL azalacak.Bu ne demek hekimlerin büyün bir çoğunluğunun maaş+sabit alması yani 9.500 TL buna 2-3 bin ekleyebilen ek ödeme alıyorum diyecek.Peki hekimler buna tepki gösterdi mi? Açıklama yaptı mı? Bizim ek ödememiz neden %20 artmıyor dedi mi?

Yıllardır yaptığınız toplu sözleşmeler ile tüm sağlık çalışanlarını mağdur ettiniz.Azıcık sorumluluk hissedin utanın.
People
22
4) dr.hesap uzmanı (doktor)
07.12.2021 15:28:58
Bütçe sonuna birşey bırakılmadı, oylama yapıldı 5 madde yasalaştı. GERİ DÖNÜŞ İÇİN YENİDEN MECLİS OYLAMASI GEREKİR. Ayrıca yasalaşan maddelerde doktorlara maaş zammı yoktur demekten dilimizde tüy kalmadı. SENDİKALAR YANLIŞ BİLGİLENDİRME YAPARAK NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR ANLAYAMADIM. Yapılan maaş zammı değildir, sendikaların yaptığı toplu sözleşmede doktorlar hariç sağlık çalışanlarına % 20 sabit ek ödeme zammı yapılmıştı, doktorlara da meclis kararı ile reel olarak % 20 ye yakın oranlarda sabit ek ödemelere zam yapılmıştır. Toplasan reel gelir artışı 800 lira gibi bir rakam. OKURLARIMIZA VE SENDİKACILARA YASALAŞAN MADDELERİ TEK TEK OKUMAYI ÖNERİYORUM. BEN MAAŞ ZAMMI İFADESİNE RASTLAYAMADIM. RASTLAYAN VARSA YAYINLASIN.
People
28
5) ABDULLAH (HEKİM)
07.12.2021 14:30:08
BU SAATTEN SONRA BU SENDİKADA HİÇ HEKİM KALMAZ ARTIK!!!
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