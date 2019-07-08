Sağlık Sen Sakarya Şube Başkanı: Sağlık çalışanları yalnız değildir

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hayal Uzelli Şimşek’i ziyaret eden Sağlık Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, sağlık çalışanlarının asla yalnız olmadığı dile getirdi. Sönmez “Bizim bu konudaki hassasiyetimiz yüksek. Sebebi ne olursa olsun hiçbir sağlık çalışanına şiddeti mazur görmeyiz. Burada görevi başındaki röntgen teknisyeni iki sağlık çalışanımıza bıçakla saldıran şahsın ve olaya karışan yakınlarının gönüllerin biraz rahatlaması adına hatırı sayılır bir ceza almasını istiyoruz. Adalete bu konuda güveniyoruz. Olayın başından beri takipçisi olduk olmaya da devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Başhekim Şimşek, gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek “Yaşadığımız olay ilk değil ancak bu durum çok daha kötü neticelenebilirdi. Olayda hastane içinde görevi başında personele bıçaklı saldırı ve yaralama var. Sağlık çalışanlarına yönelik her saldırıda üzülüyoruz. Ancak bu saldırıda arkadaşlarımız canından olabilirdi. Sizlere de her zaman yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz.” dedi.

