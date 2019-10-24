Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık-Sen Şube Başkanı Demirci: Promosyon rekoru kırdık
Kahramanmaraş Sağlık Müdürlüğü'nün il genelindeki 8 bin 700 sağlık çalışanının 5 yıl için yapılan banka maaş promosyonu ihalesini 5 bin 820 lira ile Ziraat Bankası kazandı. Sağlık-Sen Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, "Diğer illerin çalışan sayısıyla kıyasladığımız zaman en az sağlık çalışanıyla en yüksek promosyonu alarak rekor kırdık" dedi
Sağlık-Sen Şube Başkanı Demirci: Promosyon rekoru kırdık
24 Ekim 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KAHRAMANMARAŞ- Maaş promosyonu ihalesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İhaleyi en yüksek teklif olan 5 bin 820 lira ile Ziraat Bankası aldı. Buna göre, kent genelindeki sağlık çalışanlarının maaş ödemesi, 5 yıl süreyle Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Bunun karşılığında banka tarafından her bir sağlık çalışanına, 5 bin 820 lira maaş promosyonu peşin ödenecek. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, ihalenin tüm sağlık çalışanları için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İhaleye yetkili sendika temsilcisi olarak katılan Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci de kazanılan promosyonun rekor olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Öksüz ile ihaleye katılan tüm bankaların temsilcilerine teşekkür eden Demirci, şöyle konuştu:

"Diğer illerin çalışan sayısıyla kıyasladığımız zaman çalışan sayısına oranla en yüksek promosyonu alarak rekor kırdık. 5 yıllık süreç için 5 bin 820 liranın üzerinde promosyon alan şubelerimiz oldu. Örneğin; Samsun 12 bin sağlık çalışanı için 6 bin 50 lira, Antalya 16 bin çalışan için 6 bin 120 lira promosyon alırken biz 8 bin 700 çalışan için 5 bin 820 lira alacağız. Yani en az sağlık çalışanıyla en yüksek promosyonu alarak rekor kırdık. Ayrıca bu 5 yıllık süre içerisinde sağlık çalışanı tayini çıkıp şehirden ayrıldığı zaman promosyonun tamamını da ya da geri kalan kısmını iade etmeyecek. Başka bir ilden şehrimize tayinle gelen sağlık çalışanı da bundan yararlanabilecek. Örneğin; şehrimize geldiğinde anlaşmanın bitmesine 50 ay kaldıysa bu 50 aylık promosyon hesaplanıp kendisine ödenecek. Bu ihalenin sağlık çalışanlarımız için iyi bir kazanım olduğuna inanıyoruz." 
 

Anahtar Kelimeler:

saglik-sen ali nuri oksuz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hemşire Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı FDA Donald Trump Türkiye Organ Nakli Vakfı Eyüp Kahveci doktor ataması psikiyatri uzmanı Cambridge Üniversitesi obezite uyuşturucu Nazilli Devlet Hastanesi sağlık-sen Ali Nuri Öksüz TÜRK Veteriner Hekimler Birliği kahvaltı Birmingham Üniversitesi Bath Üniversitesi YÜBİTA Cerrahpaşa Faruk Aşıcıoğlu Manchester Üniversitesi fibromiyalji migren nöropatik ağrı teto/pdy kan bağışı kızılay Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi hijyen sağlık Şükran Köse BUHASDER kemik erimesi menopoz İzmir Adli Tıp Kurumu yağ aldırma ameliyatı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın doğum polikliniği sağlıkta şiddet uzlaşı Yusuf İzzettin Güven Mustafa Varank Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Mustafa Varank
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.