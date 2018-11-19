Sağlık-Sen Şube Başkanı: 'Sağlık çalışanları adına önemli kazanımlar elde ettik'

Sağlık-Sen, Çeşme'de bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe, İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de katıldı. Sağlık-Sen'in, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir sivil toplum hareketi olduğunu ifade eden Özdemir, mağdurun, mazlumun yanında olan ve dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısında duran bir sendika olduğunu belirtti. Özdemir, "O yüzden bizi diğer sendikalardan ayıran özellik de budur. Bizler ülkemizin geleceği içinde dertleniyor, geleceğimiz adına çalışmalar yapıyor ve ülkemizin refah ve ekonomik düzeye ulaşması adına milletimizle beraber sağduyu ile hareket ediyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil etme onurunu taşıyan Sağlık-Sen olarak; onları, gönül huzuru ve güven içinde hizmet üretebilecekleri haklara ve çalışma koşullarına ulaştırmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarını sürekli gündeme taşıdık ve çözüm adına yoğun bir mücadele ortaya koyduk. Hizmet Sendikacılığı farkımızla çalışma hayatı ve sendikal haklar bağlamında tarihi kazanımlar sağladık" dedi.

Sağlıktaki kazanımlar hakkında bilgi veren Özdemir, "Bugüne kadar; aylık mahsuplaşma hakkı, sözleşmeli personele kadro hakkı, lisans tamamlama hakkı, kreş hakkı ve sabit döner sermayelerin maaşla birlikte ödenmesi, 112'ye yemek ücreti, süt izinlerinin uzatılması, doğum yapan sağlıkçılara nöbet muafiyeti, yıpranma payı gibi tarihi kazanımların altında Sağlık Senin imzası vardır. Bu kazanımları gerçekleştiren Sağlık-Sen olarak yine yıllardır beklediğimiz ve toplu sözleşmelerde gündeme getirdiğimiz 3600 Ek Gösterge konusunu da yakından takip ediyor ve hayata geçmesi için kamuoyu oluşturuyoruz. Mevcut yasal düzenlemeyle, sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca sağlık çalışanları karakolda değil ifadeleri sağlık kurumlarında alınacak" diye konuştu.