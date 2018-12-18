Sağlık Sen Şube Başkanı: 'Seyyanen zam istiyoruz'

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sosyal Hizmet ve Sağlık Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen)'nın divan toplantısı yapıldı. Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Abdül Aziz Aslan da katılım gösterdi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, toplantıda bir konuşma yaptı. Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Bizler aile bilinciyle varız. Birlikteliğe inanır, samimiyetten güç alırız. Her zaman söylüyoruz, emek veren tüm çalışanlarımız için yapılacak çok iş, kat etmemiz gereken çok yol var’ diyerek tüm üyelerine seslendi" dedi.

Büyük coşku ile kendisini dinleyen üyelere seslenen Başkan Özgür Yıldırım, "Bizde kesinlikle benliğe yer yok" diye konuştu. Yıldırım, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, "Bizler sağlık çalışanlarıyız; yani sağlıkta dönüşümün mimarı olanlar. Hasta memnuniyetini yüzde 39’dan yüzde 78’e çıkaran bir ekibiz. Ne yazık ki hasta memnuniyeti artarken biz sağlık çalışanlarının memnuniyeti yerlerdedir. Artan iş yükü, döner sermaye adaletsizliği, yıpranma payının eksik ve yetersiz oluşu, 3600 ek göstergenin akıbetinin belli olmayışı ve daha niceleri" dedi.

İkinci 100 günlük eylem planının eksik olduğu ve çalışanlar için hiç bir düzenlemenin olmadığını vurgulayarak, "Biz sağlık çalışanlarının 100 günlük eylem planında olması gereken haklı taleplerimizi sıralayacak olursak; 2014 yılı sonrası mezunların lisans tamamlamadan faydalanmasını istiyoruz. Ömrünü tamamlamış performansa dayalı ek ödeme yönetmeliğinin değişmesi, daha adil bir sisteme geçilmesini istiyoruz. Hastaneler üzerinde her yıl artan giderlerin karşılığında SUT fiyatlarının 15 yıldır artmamasının önüne geçilmesini istiyoruz. Yıpranma payının beş yıla bir yıl olması ve geriye dönük yapılmasını istiyoruz" diye aktardı.

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Yıldırım, taleplere şöyle devam etti:

"3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyoruz. İdari hizmetler kadrosu bekleyen Yardımcısı hizmetler kadrosundaki arkadaşlarımız için artık yeter diyoruz. Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Maaşlarımızdan gelir ve damga vergisinin kaldırılmasını istiyoruz. Büyükşehirlerde özellikle EAH’lerinde çalışan arkadaşlarımız için özel hizmet tazminatı istiyoruz.Toplu taşımada sağlık çalışanlarının da indirimden yararlanmasını istiyoruz. 4+2 sözleşmeli personele yapılan haksızlığın giderilmesi, bu durumun 3+1 şeklinde olmasını talep ediyoruz. Özellikli birim statüsünde bulunan palyetif servislerinde çalışanların nöbet ücretlerini yüzde 50 artırımlı almalarını istiyoruz. Acil servise hizmet eden fakat fiziki şartlardan dolayı acil servis sınırları içinde olmayan röntgen, laboratuvar ve servis çalışanlarına özellikli birimden döner sermaye ve yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti istiyoruz. Sağlık çalışanlarının birinci dereceden yakınlarını hastaneye götürürken ve hastanede yatarken refakat etmesinden dolayı refakat izni verilmemekte ve yıllardır ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Refakat ettiği dönemde idari izinli sayılmalarını istiyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına maaşlarımıza enflasyon farkının yetmeyeceği gibi seyyanen zam istiyoruz."