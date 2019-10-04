Sağlık-Sen 'yüzde 85 zam' iddialarına cevap verdi: Maaşlar konu edilenin çok çok altında

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu web sitesinde şube başkanlarının yüzde 85 zam aldığına dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek " Gerek Sayın Genel Başkanımızın gerekse şube başkanlarımızın maaşlarına atfen yazılan rakamların hiçbiri doğru değildir. Dolayısıyla yüzde 85 zam yapma gibi bir durum asla ve kata doğru değildir. Maaşlar, haberde konu edilen rakamların çok çok altındadır. ‘Yeni lüks araç alındı’ iddiaları da aynı şekilde asılsızdır. Alınan araçlar ikinci eldir. " ifadelerine yer verildi.



