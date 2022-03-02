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Sağlık-Sen’den Bakanlığa: Döner sermaye ücretleri neden ödenmiyor?
Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görev yapan sağlık çalışanlarına Ocak 2022’de ödenmesi gereken döner sermayelerin ödenmelerinde gecikme yaşandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na döner sermayelerin zamanında ödenmesi ve yönetmelikte belirlenen oranlarda ödeme yapılması istemiyle başvuru yaptı.
Sağlık-Sen’den Bakanlığa: Döner sermaye ücretleri neden ödenmiyor?
02 Mart 2022 10:08 -
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Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görev yapan sağlık çalışanlarına Ocak 2022’de ödenmesi gereken döner sermayelerin ödemelerinde gecikmelerin yaşandığı ve yönetmelikte belirlenen oranlar üzerinden ödenmediği bilgisinin kendilerine ulaştığını kaydetti.

Bunun üzerine Sağlık-Sen başta ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) olmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde döner sermaye ödemelerinin yönetmelikte belirlenen oranlar üzerinden ödenmesi ve ödemelerde gecikme yaşanmaması ile ilgili Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yaptı.

Yapılan başvuruda, Şubat ayında dağıtılması gereken Ocak 2022'ye ait ek ödemelerin bir an önce dağıtılması gerektiği belirtilerek,  ek ödemelerin neden dağıtılmadığına ilişkin bilgi verilmesi istendi. 

Yapılan başvuruda, “Ek Ödeme Bilgi Sisteminde (EKOBS) Bakanlık merkez payının yüzde 5’ten yüzde 2’ye çekilmesiyle birlikte Yönetmelik gereği yapılması gereken kesintilerin düşülmesiyle, sağlık tesislerinde döner sermaye gelirlerinin yüzde 48’i dağıtılabilecektir. Ancak tarafımıza ulaşan bilgilere göre Bakanlığınız tarafından başta ağız diş sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık tesislerinde bu oran yüzde 40 ve altında uygulanmaktadır” denildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Döner sermaye yönetmeliği fiilen ömrünü doldurmuştur. Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alacağı adil ve adaletli bir döner sermaye yönetmeliği ivedi olarak hayat geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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